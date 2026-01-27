Junior Projektledare
Xamera DEV söker nu en projektledare med teknisk bakgrund till konsultuppdrag i Linköping. Rollen passar dig som har några års erfarenhet från tekniska utvecklingsmiljöer och som vill ta nästa steg inom projektledning i tekniskt avancerade sammanhang.
Du kommer att arbeta nära ingenjörer och utvecklingsteam i design- och utvecklingsprojekt där teknisk förståelse, struktur och samarbete är avgörande. Rollen handlar mindre om administration och mer om att skapa framdrift, tydlighet och samordning i tekniska projekt. Tidigare erfarenhet av projektledning är värdefull, men det viktigaste är att du har rätt driv, kommunikation och förmåga att sätta dig in i tekniken.
Vi söker dig som:
• Har cirka 3-6 års erfarenhet från tekniska utvecklingsmiljöer
• Har arbetat i eller nära tekniska utvecklingsprojekt, exempelvis inom konstruktion, mjukvara eller systemutveckling
• Har viss erfarenhet av projektledning, delprojektledning eller koordinerande roller
• Har god teknisk förståelse och är bekväm med att samarbeta med ingenjörer och utvecklare
• Kan snabbt sätta dig in i tekniska frågeställningar och sammanhang
• Trivs i design- och utvecklingsnära projekt
• Behärskar svenska flytande i tal och skrift
Du är strukturerad, kommunikativ och ansvarstagande. Du har lätt för att skapa förtroende, är lyhörd men samtidigt drivande och vågar ta initiativ när det behövs. Du gillar att hålla ihop helheten, få saker att hända och bidra till att tekniska team kan fokusera på det de gör bäst.
Om Xamera DEV:
Xamera DEV är platsen där passion för teknik möter möjligheten att ta nästa steg i karriären. Vi arbetar med långsiktiga kundrelationer och erbjuder uppdrag där våra konsulter får utvecklas, påverka och göra verklig skillnad.
Hos oss präglas kulturen av samarbete, kunskapsdelning och personlig utveckling - både tekniskt och professionellt. Vi tror på ett ledarskap som bygger på förtroende, tydlighet och omtanke, där människor ges ansvar och rätt förutsättningar att växa i sina roller.
Vi kombinerar nyfikenhet och framåtblickande perspektiv med förmågan att leverera här och nu. Det är så vi utvecklar morgondagens kompetens, samtidigt som vi skapar värde i dagens uppdrag.
Praktisk information:
Urval sker löpande, så skicka in din ansökan redan idag.Kontaktperson för detta jobb
Maja Palmqvist
Har du frågor om tjänsten tveka inte att kontakta mig:maja.palmqvist@xamera.se
