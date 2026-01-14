Junior och energisk orderadministratör
OIO Väst AB / Inköpar- och marknadsjobb / Stockholm Visa alla inköpar- och marknadsjobb i Stockholm
2026-01-14
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos OIO Väst AB i Stockholm
, Solna
, Sundbyberg
, Järfälla
, Sollentuna
eller i hela Sverige Publiceringsdatum2026-01-14Om tjänsten
Vår kund ser fram emot att välkomna en ny stjärna till rollen som orderadministratör i sitt team inom varuförsörjning/supply chain. Uppdraget är med start ca 30/3 och pågår minst fram till sista augusti.
Du får chansen att ansluta till ett team med högt i tak och en prestigelös kultur där du i din roll som orderadministratör arbetar med att vara en förstklassig operativ och administrativ supportfunktion till kollegorna i varuförsörjningsteamet.
Det här är en junior roll inom supply chain-administration (lönenivå mellan 30-32.000) som kommer vässa ditt CV samtidigt som du har riktigt roligt på jobbet. Vi söker dig som är i början av din karriär men som genom något av dina tidigare jobb fått inblick i hur varuförsörjningskedjan ser ut för företag inom e-handel och/eller butikshandel. Utöver det lägger vi stor vikt vid rätt person (mer om det längre ned).
Sammanfattningsvis innebär ditt ansvar följande:
Orderuppföljning och avvikelsehantering för såväl påfyllnadsordrar som nyhetsordrar
Hantering av varumatchningsfakturor
Ärendehantering för butiker och e-handel
Administrativ hantering av leverantörsreturer, makuleringar och reklamationer
Vi söker dig somTidigare erfarenhet av administrativa arbetsuppgifter
Förståelse för varuförsörjningskedjan
Van användare i Office-paketet
Talar och skriver svenska och engelska obehindrat
Erfarenhet från arbete i butik är meriterande men inget krav
För denna roll söker vi ett energiknippe! Du är social, framt, driven och serviceinriktad. Du vågar testa dig fram och du är inte rädd att söka svaren på dina frågor utanför teamet och din comfort zone. Du är också en "vad kan jag göra nu"-person som inte sitter och väntar på att någon ska ge dig en uppgift utan tar initiativ till att avlasta kollegor om du själv har bockat av din todo-lista.
Om anställningen
Detta är ett konsultuppdrag med anställning hos OIO. Det initiala uppdraget är 5 månader långt och sträcker sig från slutet av mars till september. För den här rollen söker vi dig som är okej med att jobba större delen av sommaren för att avlasta när ordinarie personal är på semester. Viss semester är naturligtvis okej men eventuellt inte under vecka 28-31.
Övrig informationOmfattning: Heltid, kontorstider
Start: slutet av mars
Placering: Stockholm
Kontaktperson: Per Carnestedt (per.carnestedt@oio.se
)
Lön: Fast månadslön
Kom ihåg att vara snabb med din ansökan då vi gör löpande urval av kandidater och att annonsen kan stängs ner innan tjänsten är tillsatt om vi gått över till urvals och intervjufasen.
Om OIO
Vår passion är att hjälpa dig till rätt roll och arbetsplats. Vi är samtidigt medvetna om att du är kräsen och väljer med omsorg inför nästa karriärsteg, det skulle vi också göra. Därför arbetar vi dedikerat i rekryteringsprocessen för att lära känna dig och dina ambitioner. Vi tror nämligen att människor på rätt plats har större chans att nå sin fulla potential. Genom schyssta, okrångliga anställningsvillkor samt ett närvarande ledarskap arbetar vi därefter aktivt med ditt engagemang och din utveckling. På så vis strävar vi efter att bli en självklar karriärpartner för dig. We are as picky as you are. Ersättning
Månadslön - Fast lön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-06 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare OIO Väst AB
(org.nr 559351-5835), https://oio.se/ Arbetsplats
OIO Jobbnummer
9683855