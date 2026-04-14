Junior Fastighetstekniker
Om tjänsten Wrknest söker för kunds räkning en junior fastighetstekniker till ett uppdrag hos en väletablerad internationell aktör inom fastighetsdrift och teknisk service. De erbjuder en bred och utvecklande roll i en modern fastighetsmiljö med flera byggnader och varierande tekniska system. Det här är en perfekt möjlighet för dig som är i början av karriären och vill bygga en stabil grund inom fastighetsteknik. De lägger stor vikt vid vilja, nyfikenhet och förmågan att ta egna initiativ.
Dina framtida arbetsuppgifter
Du kommer att ha en bred roll med fokus på daglig drift, rondering och praktisk felsökning i fastigheten. Rollen passar dig som gillar variation och tycker om att arbeta nära verksamheten där du snabbt ser resultatet av dina insatser.
Du kommer bland annat att arbeta med:
Rondering av fastigheter och tekniska utrymmen
Ärendehantering
Felsökning inom fastighetsteknik
Kontrollera driftstatus i tekniska installationer
Identifiera avvikelser och samordna vidare åtgärder
Kontakt med externa leverantörer inom exempelvis kyla och ventilation
Vi söker dig som
Har gått en utbildning inom relevant områden, eller motsvarande arbetslivserfarenhet
Talar och skriver svenska obehindrat, samt har goda kunskaper i engelska
Är van att arbeta med olika digitala system
Är tekniskt intresserad
Vi ser det som meriterande
Arbetslivserfarenhet inom ventilation, kyla, VS eller styr och regler
Vana av el arbete
Vid denna rekrytering lägger vi stor vikt vid dina personliga egenskaper, då de är avgörande för hur du kommer att lyckas i rollen och företaget. Som person är du handlingskraftig, självgående och trygg i att ta en första felsökning på egen hand. Du ser vad som behöver göras, vågar testa dig fram och trivs i en miljö där teamet hjälps åt och delar kunskap.
Start: omgående
Plats: Stockholm
Omfattning: heltid
Anställningsform: konsultuppdrag. Du blir anställd av oss på Wrknest, men med möjlighet att bli överrekryterad och direkt anställd hos kunden framåt.
Bakgrundskontroll: för att kunna bli aktuell för denna roll krävs ett godkänt utdrag ur belastningsregistret
Sök gärna så snart som möjligt då vi jobbar med löpande urval.
Wrknest Engineering är specialiserade på att hjälpa dig som ingenjör eller tekniker att hitta nästa steg i karriären. Vi samarbetar med framtidens företag och erbjuder både rekryterings- och konsultuppdrag inom teknik och industri - alltid med människan i centrum.
Vi tror på att bygga långsiktiga relationer och strävar efter att vara en engagerad och lyhörd partner. Via oss får du möjlighet att vara en del av tekniska framsteg som formar morgondagens samhälle - i roller där din kunskap gör verklig skillnad.
Vår ambition är att du ska trivas, utvecklas och känna dig stolt över ditt arbete. Läs mer på www.wrknestengineering.se.
