Junior Embedded Software Engineer Till Alten Sweden I Stockholm!
2026-03-05
Vi söker en driven
JUNIOR EMBEDDED SOFTWARE ENGINEER SOM VILL STARTA ELLER FORTSÄTTA SIN KARRIÄR INOM EMBEDDEDUTVECKLING I VÄSTERÅS. I ROLLEN FÅR DU ARBETA MED UTVECKLING AV INBYGGDA SYSTEM OCH BIDRA TILL SPÄNNANDE PROJEKT INOM EXEMPELVIS HIGH-TECH, FORDONSINDUSTRIN ELLER FÖRSVAR.
Du kommer att vara en del av ett team där du får möjlighet att utvecklas, arbeta nära erfarna kollegor och bidra till att ta fram robusta och innovativa mjukvarulösningar.
VI SÖKER DIG SOM HAR
HÖGSKOLE- ELLER CIVILINGENJÖRSEXAMEN inom datateknik, elektroteknik, embedded systems eller liknande
MINST 6 MÅNADERS ERFARENHET av embeddedutveckling (t.ex. praktik eller internship)
Grundläggande kunskaper i
C/C++
FLYTANDE SVENSKA OCH ENGELSKA, i tal och skrift
MERITERANDE
Erfarenhet av
PYTHON
Erfarenhet från projekt inom
AUTOMOTIVE, HIGH-TECH ELLER FÖRSVARSINDUSTRI
Intresse för embedded system, realtidssystem eller mjukvarutestning
ANSÖK REDAN IDAG! Vi går igenom ansökningar löpande och ser fram emot att höra från dig.
VAD ERBJUDER VI?
Varje medarbetare är lika viktig i ALTENs framgång! Vi tror på att växa tillsammans genom att erbjuda möjligheter, utveckling och gemenskap. ALTEN verkar inom flera olika branscher, har en stor variation av uppdrag, coachande chefer och utbildning via ALTEN Academy vilket gör att det alltid kommer vara möjligt att utvecklas hos oss. Dina önskemål styr din väg framåt.
Som konsult får du både en teamkänsla i ditt uppdrag och en riktigt härlig gemenskap på ALTEN. Genom våra interna nätverk såsom Women@ALTEN och ALTEN Sports ges du möjlighet att driva frågor och aktiviteter som just du brinner för. På ALTEN tycker vi det är viktigt med balans mellan arbete och fritid, därför erbjuder vi tre extra lediga dagar per år. Hos oss är du ansluten till kollektivavtal och erbjuds förmåner så som friskvårdsbidrag, tjänstepension och försäkringar.
OM ALTEN
ALTEN är ett av Europas största teknik- och IT-konsultföretag med över 57 000 anställda cirka 30 länder. Våra ingenjörer utför komplexa och mycket tekniska projekt genom hela produktutvecklingskedjan hos de främsta företagen inom flera olika branscher såsom Fordon, Försvar & Säkerhet, Energi, Industriell utrustning, Public service samt Life sciences. I Sverige är vi cirka 1300 engagerade medarbetare med 9 kontor i 9 städer - från Lund i söder till Skellefteå i norr.
ALTEN har för femte året i rad utsetts till en av Sveriges mest attraktiva arbetsgivare av Karriärföretagen, en utmärkelse för arbetsgivare som erbjuder unika karriär- och utvecklingsmöjligheter.
Välkommen in att läsa mer om oss på alten.se
