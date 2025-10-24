Junior Controller till Edtech bolag!

Vår kund är ett Edtech-bolag som utvecklar barns läsförmåga med egenutvecklade mjukvaror, baserade på forskning inom dyslexi. Sedan grundandet 2018 har de expanderat till Sverige, Norge och England och erbjuder en engagerande arbetsmiljö.
OM TJÄNSTEN
Som Junior controller kommer du att självständigt ansvara för vår kunds ekonomi - från löpande ekonomisk administration till rapportering, analys och budgetarbete på koncernnivå. Du blir en nyckelperson på företaget och arbetar nära VD, styrelse och redovisningsbyrå med finansiell uppföljning och beslutsunderlag.
Du erbjuds
Du kommer att bli en del av ett engagerat och positivt gäng, med nyrenoverade kontor i en co-working space i centrala Stockholm. Tjänsten är ett bemanningsuppdrag via Academic Work med omgående start som förväntas pågå 6 månader framåt.
ARBETSUPPGIFTER Publiceringsdatum2025-10-24Dina arbetsuppgifter
Rollen innefattar en kombination av ekonomisk administration, avtalshantering, intern rapportering samt budget- och prognosarbete för att säkerställa finansiell stabilitet och tillväxt.
• Ekonomisk administration av kundfakturering, fakturafrågor och betalningar
• Avtalsadministration och hantering av kundinformation i backoffice-system
• Arbeta med interna ekonomiska rapporter till ledning och styrelse
• Stötta i konsolideringen av koncernens bokslut och avrapportera resultat månad-, kvartal- samt årsvis
• Stötta i framtagning av budget och forecasts samt analysera actuals
VI SÖKER DIG SOM
• Har en avslutad högskoleexamen inom ekonomi
• Har arbetat några år som ekonomiassistent och controller
• Har mycket god förståelse för ekonomisk redovisning
• Har tidigare arbetat med finansiell analys, upprättande av finansiella rapporter och budgetering
• Har mycket god datorvana och avancerade kunskaper i MS Office, särskilt Excel
• Har mycket goda kunskaper i svenska och engelska, i både tal och skrift då bägge språk används i det dagliga arbetet
Det är meriterande om du har
• Erfarenhet av systemen Younium, PCG, Zeroheight, Fortnox
• Kunskaper i norska
• Tidigare arbetat som controller i ett bolag med B2B SaaS som affärsmodell
För att lyckas i rollen har du följande personliga egenskaper:
• Är noggrann, strukturerad och kvalitetsmedveten
• Har lätt för att samarbeta och kommunicera med olika intressenter
• Trivs med att arbeta självständigt och ta ansvar
• Har lätt för att lära dig nya IT-system
• Är analytisk och har en god förståelse för siffror och samband
Vår rekryteringsprocess
Denna rekryteringsprocess hanteras av Academic Work och vår kunds önskemål är att alla frågor rörande tjänsten skickas till Academic Work.
Vi tillämpar löpande urval och kommer plocka ner annonsen när tillräckligt många kandidater har nått slutskedet i rekryteringsprocessen. Vid ansökan efterfrågas ett CV. I den här processen har företaget efterfrågat personligt brev så bifoga gärna detta vid ansökan. Rekryteringsprocessen innehåller två urvalstest: ett personlighetstest och ett test i kognitiv förmåga. Testerna är ett verktyg för att kunna hitta den kandidat med högst potential för tjänsten samt främja jämlikhet, mångfald och en rättvis rekryteringsprocess.
