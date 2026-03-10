Junior Cloudutvecklare med AI-intresse
Vi söker en junior cloudutvecklare till ett världsledande teknikbolag känt för sin innovationskraft. Rollen passar dig som är i början av din karriär och vill utvecklas inom molnplattformar, backendutveckling och AI-nära lösningar. Du blir en del av ett sammansvetsat team där samarbete, lärande och nyfikenhet är centralt.Publiceringsdatum2026-03-10Om tjänsten
Som junior utvecklare blir du en del av ett team som ansvarar för molnbaserade lösningar kopplade till nästa generations bärbara kamerasystem. Du är med i hela utvecklingskedjan, från idé och design till implementation och drift. Rollen är långsiktig och ger dig möjlighet att växa tekniskt i takt med att du tar mer ansvar.
Du erbjuds
En junior roll med ett tydligt mentorskap och långsiktig kompetensutveckling
Möjlighet att arbeta med modern tech-stack som AWS, Kubernetes, Golang och Python
Innovativ företagskultur med goda karriärvägar inom Cloud och AIDina arbetsuppgifter
Som junior Cloudutvecklare kommer du att fokusera på att utveckla och implementera molnbaserade backend-lösningar i en AWS-miljö, med särskilt fokus på integration av AI-relaterade initiativ och säkerhetssystem.
Utveckla och skala upp molnbaserade backend-lösningar i en AWS-miljö
Arbeta med system som kräver högsta tänkbara säkerhet och stabilitet
Delta i samarbeten kring AI-relaterade initiativ där cloud-infrastruktur utgör grunden
Vara delaktig i hela utvecklingskedjan, från arkitekturdiskussioner till driftsättning
Vi söker dig som
Relevant eftergymnasial IT-utbildning gärna inom Datateknik, Elektroteknik eller Teknisk Fysik eller liknande
Goda kunskaper inom AWS eller annan typ av molnplattformar
Goda erfarenhet av programmering i Golang eller objektorienterad utveckling i Java eller C#/.NET från arbete, studier eller hobbyprojekt
God erfarenhet av programmering i Python och en förståelse för containerbaserade miljöer (Docker, Kubernetes)
Är obehindrad i svenska och engelska, både i tal och skrift
Det är meriterande om du har
Intresse för AI och Machine Learning via hobbyprojekt, kurser eller examensarbete
Tidigare arbetslivserfarenhet av cloudutveckling
Du kan vara helt nyexaminerad eller ha något års erfarenhet. Det viktigaste är att du har en teknisk grund, ett stort intresse för utveckling och vill lära dig mer
För att lyckas i rollen har du följande personliga egenskaper:
Hjälpsam
Målmedveten
Ansvarstagande
Intellektuellt nyfiken
Vår rekryteringsprocess
Denna rekryteringsprocess hanteras av Academic Work och vår kunds önskemål är att alla frågor rörande tjänsten skickas till Academic Work.
Vi tillämpar löpande urval och kommer plocka ner annonsen när tillräckligt många kandidater har nått slutskedet i rekryteringsprocessen. Vid ansökan efterfrågas ett CV. Personligt brev använder vi inte som urvalsmetod och behöver därför inte bifogas. Rekryteringsprocessen innehåller två urvalstest: ett personlighetstest och ett test i kognitiv förmåga. Testerna är ett verktyg för att kunna hitta den kandidat med högst potential för tjänsten samt främja jämlikhet, mångfald och en rättvis rekryteringsprocess. Så ansöker du
