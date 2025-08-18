Jönköping University söker en Utbildningshandläggare
Högskoleservice är en del av Jönköping University. Med vår stora bredd tillhandahåller vi väsentligen all stödverksamhet. Hos oss får du en stimulerande och dynamisk arbetsmiljö där du träffar många människor och har stora möjligheter att utvecklas.
Avdelningen för Utbildningsstöd vid Jönköping University ansvarar för större delen av det administrativa arbetet med utbildningsverksamheten inom JU.
Detta inkluderar bland annat antagning, examen, studieadministrativa system och utbildningsadministration. Vi arbetar främst på uppdrag av utbildningscheferna på fackhögskolorna där vårt uppdrag är att ge service till studenter, program- och kursansvariga och annan personal på JU.
Som utbildningshandläggare på JU kommer du att arbeta med behörighetsgranskningar av såväl svenska som utländska gymnasiebetyg och högskolemeriter i våra antagningssystem. Du kommer att ge skriftlig och muntlig information till sökande och studerande i antagningsfrågor både på svenska och engelska. Arbetsuppgifterna kan även omfatta registrering och att förbereda uppgifter i Ladok, samt att ge support till lärarna inför resultatrapportering.
Utöver det så kan även följande uppgifter komma att ingå:
- utbildningsplanering
- registrering på kurser och program
- studieuppehåll och studieavbrott
- tillgodoräknanden
- bearbetning av kurs- och utbildningsplaner
- granska och fatta beslut om att kursfordringar uppfylls för examen på grund-, avancerad och forskarnivå.
- utfärda examensbevis
Arbetet sker i nära samarbete med utbildningschefer, lärare, annan personal och studenter. Vi arbetar i team på en dynamisk och trivsam arbetsplats och tillsammans strävar vi efter att nå våra gemensamma mål på JU.
Vi söker dig som har en kandidatexamen som arbetsgivaren bedömer relevant inom lämpligt område. Vi ser även att du har erfarenhet av studieadministrativt arbete och internationell antagning (Ladok, NyA) inom högskolan. För att lyckas i rollen ser vi vikten av att du är stresstålig och kan arbeta självständigt samtidigt som du är flexibel, utåtriktad och kommunikativ.
Vi vill även att du som söker:
- har förmågan att hantera många kontaktytor inom olika delar av en organisation
- är ansvarstagande och noggrann i ditt arbete
- har en hög känsla för service och bemötande
- har god förmåga att organisera och strukturera ditt arbete.
Tjänsten kräver mycket goda kunskaper i både svenska och engelska samt goda kunskaper och erfarenhet av att arbeta i olika system. Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet.
Tjänsten är ett vikariat på heltid med tillträde så snart som möjligt enligt överenskommelse t.o.m 31 augusti 2026 med eventuell möjlighet till förlängning. Vi tillämpar kollektivavtal och individuell lönesättning. Vi sätter stort värde på att vara en organisation med en mångfald av färdigheter, erfarenheter och förmågor och välkomnar därför sökande från alla bakgrunder. Som anställd är du berättigad till förmåner i enlighet med svenska lagar och avtal. Läs mer om våra villkor och förmåner, exempelvis förmånliga statliga avtal när det gäller löne-, pensions- och anställningsvillkor https://ju.se/om-oss/jobba-pa-jonkoping-university/jonkoping-university-som-arbetsplats.html
Välkommen med din ansökan senast 2025-08-31. Ansökningarna kommer att hanteras löpande så skicka in din ansökan redan idag! Bilagor föredras i pdf-format och ska omfatta följande:
- personligt brev med utförlig och tydlig motivering till varför du söker denna tjänst
- CV
- referenser på begäran
Jönköping University är ett modernt lärosäte som kännetecknas av sin internationalisering och entreprenörsanda. Här finns välkvalificerade, uppfinningsrika och företagsamma medarbetare från hela världen. Vi utvecklar ny kunskap och delar kompetens genom hållbara samarbeten med näringsliv, offentlig sektor och andra akademiska institutioner. Vi erbjuder en jämlik och inkluderande arbetsplats och vi välkomnar sökande med olika bakgrund. Läs mer om oss på https://ju.se/
