Jobbjustnu

ByggBinaku i Halmstad AB / Snickarjobb / Halmstad
2025-12-12


Visa alla snickarjobb i Halmstad, Laholm, Båstad, Falkenberg, Ängelholm eller i hela Sverige
Visa alla jobb hos ByggBinaku i Halmstad AB i Halmstad

Duktig hantverkare sökes - bli en del av ett växande byggteam

Vill du arbeta i ett seriöst och växande byggföretag med varierande uppdrag och schyssta villkor? Då kan detta vara jobbet för dig.

Vi arbetar med renovering, nybyggnation och ombyggnation hos både privatkunder och företag. Hos oss får du arbeta på varierande arbetsplatser, med frihet under ansvar och möjlighet att utvecklas.

Vi söker dig som:

Är yrkesskicklig och lösningsorienterad
Är positiv, pålitlig och ansvarstagande
Trivs med varierande arbetsuppgifter
Kan arbeta både självständigt och i team

Du bor i Halland.

Vi erbjuder:

Trygg anställning i ett växande företag
Varierande projekt
God arbetsmiljö och korta beslutsvägar
Möjlighet att växa tillsammans med oss

Skicka gärna CV, kort personligt brev samt bilder eller dokumentation från tidigare arbeten.

Vi rekryterar löpande.

Öppen för alla
Vi fokuserar på din kompetens, inte dina övriga förutsättningar. Vi är öppna för att anpassa rollen eller arbetsplatsen efter dina behov.

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-11
E-post: Fisnikbinaku@outlook.com

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
ByggBinaku i Halmstad AB (org.nr 559102-9581)
Hannelundsvägen 3 (visa karta)
305 93  HALMSTAD

Körkort
För detta jobb krävs körkort.

Jobbnummer
9643037

Prenumerera på jobb från ByggBinaku i Halmstad AB

Fyll i din e-postadress för att få e-postnotifiering när det dyker upp fler lediga jobb hos ByggBinaku i Halmstad AB: