Jobbjustnu
ByggBinaku i Halmstad AB / Snickarjobb / Halmstad Visa alla snickarjobb i Halmstad
2025-12-12
, Laholm
, Båstad
, Falkenberg
, Ängelholm
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos ByggBinaku i Halmstad AB i Halmstad
Duktig hantverkare sökes - bli en del av ett växande byggteam
Vill du arbeta i ett seriöst och växande byggföretag med varierande uppdrag och schyssta villkor? Då kan detta vara jobbet för dig.
Vi arbetar med renovering, nybyggnation och ombyggnation hos både privatkunder och företag. Hos oss får du arbeta på varierande arbetsplatser, med frihet under ansvar och möjlighet att utvecklas.
Vi söker dig som:
Är yrkesskicklig och lösningsorienterad
Är positiv, pålitlig och ansvarstagande
Trivs med varierande arbetsuppgifter
Kan arbeta både självständigt och i team
Du bor i Halland.
Vi erbjuder:
Trygg anställning i ett växande företag
Varierande projekt
God arbetsmiljö och korta beslutsvägar
Möjlighet att växa tillsammans med oss
Skicka gärna CV, kort personligt brev samt bilder eller dokumentation från tidigare arbeten.
Vi rekryterar löpande.
Öppen för alla
Vi fokuserar på din kompetens, inte dina övriga förutsättningar. Vi är öppna för att anpassa rollen eller arbetsplatsen efter dina behov. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-11
E-post: Fisnikbinaku@outlook.com Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare ByggBinaku i Halmstad AB
(org.nr 559102-9581)
Hannelundsvägen 3 (visa karta
)
305 93 HALMSTAD Körkort
För detta jobb krävs körkort. Jobbnummer
9643037