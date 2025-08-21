IT-tekniker
Är du en skicklig IT-tekniker eller specialist inom IT? Randstad söker talanger för spännande möjligheter inom teknik!
Randstad är en ledande aktör inom rekrytering och kompetensförsörjning, och vi letar ständigt efter kvalificerade kandidater för att möta behoven hos våra kunder inom den snabbt växande IT-branschen. Just nu söker vi dig som har erfarenhet och kompetens inom olika områden av IT och teknik.
Ansvarsområden
Vi söker dig som är driven, analytisk och har en stark passion för teknik och innovation.
Om du känner igen dig i denna beskrivning och är öppen för nya utmaningar inom spännande företag, vill vi gärna komma i kontakt med dig.
På Randstad matchar vi talanger med rätt möjligheter. Vi erbjuder en variation av roller, från juniora positioner till seniora specialistroller och ledande befattningar, både för tillsättning och som konsultuppdrag.
Är du nästa talang vi söker inom IT?
Skicka in din ansökan eller kontakta oss för att berätta mer om din bakgrund och dina karriärmål. Vi ser fram emot att höra från dig!Kvalifikationer
Vi är särskilt intresserade av profiler med erfarenhet av:
IT-support och teknisk service: Du har erfarenhet av att ge teknisk support, felsöka hård- och mjukvara samt hantera nätverk och system.
Systemadministration och nätverksteknik: Du har kunskap inom installation, konfiguration och underhåll av servrar, operativsystem och nätverksinfrastruktur.
Molntjänster och virtualisering: Du har erfarenhet av att arbeta med molnplattformar (t.ex. Azure, AWS, Google Cloud) och virtualiseringstekniker.
Cybersecurity: Du har förståelse för informationssäkerhet, brandväggar, antivirus och andra säkerhetslösningar.
Programmering och mjukvaruutveckling: Du har erfarenhet av kodning i olika språk och plattformar, samt att utveckla och testa mjukvara.
Projektledning inom IT: Du har förmåga att planera, genomföra och följa upp IT-projekt.Om företaget
Randstad
På Randstad vet vi att alla människor har en plats på arbetsmarknaden. Med verksamhet över hela landet och inom alla kompetensområden hjälper vi människor att hitta ett jobb som känns bra, och där de får möjlighet att växa, utvecklas och uppnå sin fulla potential. Med närmare 600 000 anställda i 38 länder är Randstad världsledande inom HR-tjänster, med målsättningen att bli världens främsta och mest uppskattade partner på arbetsmarknaden. Genom att kombinera vår passion för människor med kraften i dagens teknologi hjälper vi människor och företag att uppnå deras fulla potential. Vi kallar det Human Forward. Ersättning
