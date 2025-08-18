IT-supporttekniker till uppdrag på tre månader
2025-08-18
Vill du vara med och stötta ett spännande initiativ inom IT-support hos ett välrenommerat investmentbolag? Vi söker nu en erfaren och serviceinriktad IT-supporttekniker för ett tre månader långt konsultuppdrag med möjlighet till förlängning.
OM TJÄNSTEN
Vi hjälper nu vår kund att hitta en IT-supportmedarbetare till ett uppdrag på 3 månader. I supporten idag arbetar två personer som nära användarna och har stort inflytande på den dagliga driften men man vill testa att utöka med en tredje person. Beroende på utfallet av detta kan uppdraget alltså bli förlängt. Fokus ligger på att leverera snabb och kvalitativ support i en modern, molnbaserad Microsoft-miljö både till medarbetare på kontoret och via tickets som kommer in i systemet.
Du erbjuds
• Ett uppdrag med start omgående
• Möjlighet till förlängning efter tre månader i samråd med företaget
Dina arbetsuppgifter
• Ge förstklassig support till interna användare, både på plats och via digitala kanaler
• Hantera ärenden relaterade till Microsoft 365, Windows, Teams, SharePoint och andra molntjänster
• Felsöka och lösa tekniska problem inom klienthantering, nätverk och användarbehörigheter
VI SÖKER DIG SOM
• Erfarenhet av IT-support i en Microsoft-baserad miljö i minst 2 år
• God förståelse för molntjänster och klienthantering
• Förmåga att arbeta självständigt och ta initiativ
• En lösningsorienterad och kommunikativ inställning
• Kan vara på plats på kontoret 4-5 dagar i veckan i Stockholm
För att lyckas i rollen har du följande personliga egenskaper:
• Hjälpsam
• Ansvarstagande
• Optimistisk
Vår rekryteringsprocess
Denna rekryteringsprocess hanteras av Academic Work och vår kunds önskemål är att alla frågor rörande tjänsten skickas till Academic Work.
Vi tillämpar löpande urval och kommer plocka ner annonsen när tillräckligt många kandidater har nått slutskedet i rekryteringsprocessen. Vid ansökan efterfrågas ett CV. Personligt brev använder vi inte som urvalsmetod och behöver därför inte bifogas. Rekryteringsprocessen innehåller två urvalstest: ett personlighetstest och ett test i kognitiv förmåga. Testerna är ett verktyg för att kunna hitta den kandidat med högst potential för tjänsten samt främja jämlikhet, mångfald och en rättvis rekryteringsprocess.
INFORMATION OM FÖRETAGET
