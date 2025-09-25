IT-supporttekniker till Tranås kommun
2025-09-25
OM ARBETSPLATSEN
IT-avdelningen tillhör kommunledningsförvaltningen som består av ekonomi - och upphandlingsavdelning, kansliavdelning, serviceenhet, tillväxtavdelning, kommunikationsavdelning, HR-avdelning och avdelningen för samhällsskydd och beredskap.
IT-avdelningen består av 14 personer med en bredd av olika erfarenheter och kunskaper som tillsammans servar kommunens verksamheter med de tjänster som behövs för att leverera en stabil och välfungerande IT-miljö. Du blir en viktig del av IT-avdelningens leverans, som innefattar allt från drift av servrar till support på plats hos slutanvändarna ute i kommunens verksamheter.
Vi söker nu en IT-supporttekniker som vill bli en del av vårt team.
ARBETSUPPGIFTER
I din roll som IT-supporttekniker ingår du i ett team på totalt sex personer, som tillsammans utgör första och andra linjens support. Du jobbar i första hand med användarnära support. Detta kan bestå i hjälp på plats ute hos användaren, men vi försöker prioritera hjälp på distans med hjälp av moderna tekniska hjälpmedel och arbetsmetoder. Vid behov stöttar du första linjen genom att ta emot och löser ärenden direkt när dessa rapporteras in från användarna.Publiceringsdatum2025-09-25Kvalifikationer
Vi söker dig med relevant utbildning på minst gymnasienivå inom relaterade områden, alternativt dokumenterad motsvarande erfarenhet. Du har goda kunskaper inom IT-klienthårdvara och Microsoft Windows och du trivs med att leverera riktigt bra användarsupport. Några års erfarenhet inom området är meriterande. B-körkort är krav.
För att passa i denna roll ser vi att du är utåtriktad och trivs med att hjälpa många olika användare med varierande kunskap inom IT-området. Du är uthållig och har gott ordningssinne och gillar att jobba på ett strukturerat sätt. Du kan ta egna initiativ men du är en utpräglad team-människa, som drar både nytta av och bidrar till kunskap och erfarenhet i din grupp. Du drivs av att kontinuerligt lära dig nya saker, och du kan komma med idéer och nya angreppssätt i arbetsrelaterade frågor. Du har en pedagogisk framtoning och är lyhörd för användarnas behov.
Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.
LÖN OCH FÖRMÅNER
I Tranås kommun tillämpar vi individuell lönesättning.
Tranås kommun arbetar ständigt för att öka våra medarbetares välbefinnande. Läs mer om våra förmåner HÄR.
ANSÖKAN
För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen i Tranås kommun använder vi rekryteringsverktyget Talent Recruiter. Vi ber dig därför skicka in din ansökan via Talent Recruiter genom att klicka på ansökningslänken i annonsen.
Intervjuer kan ske löpande under ansökningsperioden.
Arbetsgivare Tranås kommun
Kontakt
Digitaliseringschef
Johan Axelsson johan.axelsson@tranas.se 0140-68235
