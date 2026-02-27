IT Support tekniker
NDP IT AB / Supportteknikerjobb / Sigtuna Visa alla supportteknikerjobb i Sigtuna
2026-02-27
, Österåker
, Håbo
, Upplands-Bro
, Upplands Väsby
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos NDP IT AB i Sigtuna
, Järfälla
, Uppsala
, Solna
, Stockholm
eller i hela Sverige
Vår kund är ledande inom robust IT och tekniklösningar för krävande miljöer. Som IT Support tekniker blir du en nyckelspelare i vårt Workplace team och säkerställer att våra system och den IT vi använder fungerar optimalt - varje dag.
Du måste vara svensk medborgare då tjänsten är säkerhetsklassad.
Du talar och skriver flytande svenska och engelska samt har körkort för bil, då resor i tjänsten förekommer.
Om Rollen
I rollen som IT Support tekniker arbetar du med att ge teknisk support till våra medarbetare och säkerställer att IT-miljön fungerar problemfritt. Du hanterar både hårdvara och mjukvara, felsöker och löser problem, samt bidrar till installation och underhåll av IT-system. Du är en viktig kontaktpunkt för användare och hjälper dem att förstå och använda IT på bästa sätt.
Du kommer vara delaktig i att utveckla och förbättra våra IT-processer. Rollen innebär både självständigt arbete och samarbete, där du får möjlighet att växa och utvecklas inom IT-support.
Huvudsakliga arbetsuppgifter
• Ge förstalinjens support till användare via telefon, e-post och på plats.
• Felsöka och lösa problem med hårdvara, mjukvara och nätverk.
• Installera, konfigurera och underhålla datorer, kringutrustning och programvara.
• Utföra rutinmässigt underhåll och uppdateringar av IT-utrustning och system.
• Dokumentera supportärenden, lösningar och IT-inventarier.
• Assistera vid uppsättning och utrullning av ny IT-utrustning.
• Ge användarstöd och utbildning i IT enligt best praxis.
Din Profil
• Minst 2-3 års erfarenhet av IT-support eller liknande roll.
• Goda kunskaper i felsökning av hårdvara och mjukvara.
• Erfarenhet av Windows operativsystem.
• Grundläggande nätverkskunskaper och erfarenhet av nätverksfelsökning.
• En stark servicekänsla och förmåga att kommunicera teknisk information till icke-tekniska användare
För att trivas och lyckas i rollen som IT-support tror vi att du är en person som kombinerar teknisk kompetens med ett genuint intresse för service och samarbete.
Du gillar att ha ordning och struktur, men är också flexibel när det behövs och har förmågan att se lösningar där andra ser problem.
Ort: Rosersberg Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-29
E-post: linapersson.ndp@gmail.com Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "IT Supporttekniker". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare NDP IT AB
(org.nr 559359-4830)
195 72 ROSERSBERG Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Saab Jobbnummer
9768448