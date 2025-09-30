IT arkitekt som formar målarkitektur för kommunal koncern
Avaron AB är ett konsultbolag inom IT, teknik och verksamhetsutveckling. Vi matchar erfarna specialister med uppdrag där de gör verklig skillnad och hjälper våra kunder att driva digitalisering på ett strukturerat, hållbart och affärsnära sätt.Dina arbetsuppgifter
Detta är ett konsultuppdrag hos en kommunal koncern där du leder arbetet med att ta fram en långsiktig och effektiviserande målarkitektur för IT-miljön i hela koncernen.
Sätta ramar och skapa förutsättningar under 2025 för att färdigställa målarkitekturen under 2026.
Arbeta nära interna arkitekter, operativ IT-chef, digitaliseringschef, IT-organisation och nyckelpersoner i olika bolag och förvaltningar.
Ta fram och dokumentera arkitekturprinciper som styr IT-beslut (t.ex. cloud first, säkerhet som standard, återanvändning).
Modellera en övergripande arkitektur (affärs-, informations-, applikations- och tekniklager).
Definiera målbild för IT-landskap, integrationer och plattformar.
Genomföra gap-analys mellan nuläge och målbild.
Upprätta roadmap/handlingsplan med projekt, milstolpar och beroenden.
Beskriva säkerhets- och efterlevnadsmodell för dataskydd och regulatoriska krav.
Kartlägga integrationer och dataflöden inklusive API-strategi, meddelandeflöden och datalager.
Rekommendera teknologistandarder och plattformar samt föreslå styrningsmodell med roller, ansvar och beslutsprocesser.
Kvalifikationer (Ska-krav)
Flera års erfarenhet som IT-arkitekt med dokumenterat huvudansvar i uppdrag av liknande omfattning under de senaste 5 åren.
Erfarenhet av att leda framtagning av målarkitektur i komplexa organisationer och att omsätta målbild till styrande principer, modeller och plan.
Förmåga att samordna många intressenter och driva tvärfunktionellt arbete i en koncernmiljö.
Stark förmåga att strukturera och visualisera arkitektur över affärs-, informations-, applikations- och tekniklager.
God kommunikationsförmåga på svenska i tal och skrift.
Meriterande (Bra att ha)
God kännedom om offentlig förvaltning, kommuner och kommunala bolag (verksamhet, struktur och organisation).
Erfarenhet av tidskritiska uppstarter där krav på snabb prioritering och leverans gäller.
Erfarenhet av säkerhets- och efterlevnadsarbete inom offentlig sektor.
Praktisk erfarenhet av molnstrategier, integrationsplattformar, API-styrning och dataplattformar.
Erfarenhet av att etablera styrningsmodeller för arkitektur (governance) i större organisationer.Så ansöker du
Våra tjänster kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdag, då vi hanterar ansökningarna löpande. Vi rekommenderar dig därför att söka så snart som möjligt.
Mejla CV till jobb@avaron.se
Sista dag att ansöka är 2025-10-07
