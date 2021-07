IT Arkitekt med fokus på verksamhet - H o S Sverige AB - Organisationsutvecklarjobb i Stockholm

H o S Sverige AB / Organisationsutvecklarjobb / Stockholm2021-07-07Får du energi av att bygga broar mellan IT och verksamhet? Har du erfarenhet av att översätta verksamhetskrav till arkitektur?Vi söker dig som vill jobba med tekniska lösningar, både befintliga och nya, i en miljö där vi vill att teknik ska utgå från människors behov, inte tvärtom.Läs gärna mer om rollen nedan!Om rollen:Du kommer att arbeta i vårt Governance & Architecture team. Teamet består av Arkitekter, Tjänsteägare och andra specialister. Vi jobbar med olika tekniska lösningar på ett strategiskt och framåtlutat sätt för att kunna anpassa och implementera nya lösningar i verksamheten.Arkitektur är ett prioriterat område hos oss och vi kommer att ha fokus på ny teknik och tjänstefiering av nya tekniska lösningar.Rollen går ut på att översätta verksamhetens krav till anpassade lösningar. Man kommer att skapa och ta fram roadmaps, vara med och implementera nya lösningar, vara stöttande, rådgivande och ha tät kontakt med verksamhetsansvariga.Du kommer att fokusera mycket på ny teknik inom utbildningsområdet - EduTech - och tillsammans kommer vi att möjliggöra en ny plattform för framtidens lärande.Vad får du av oss?AcadeMedia ger dig som individ stor frihet och goda förutsättningar att själv forma denna roll som är helt ny hos oss. Vi värdesätter personer med stort personligt driv som vill utvecklas vidare och stöttar gärna denna utveckling.Du kommer att jobba med kompetenta och erfarna kollegor i ett trevligt team och ha en stor del eget ansvar. Du har även stor möjlighet att vara innovativ i dina uppdrag för att verkligen bidra till kundernas digitalisering och effektivisering.Vi tror på work life/balance och att det är viktigt att kunna kombinera yrkesliv med privatliv.Vi sitter centralt i Stockholm city, väldigt nära till kommunikationer.AcadeMedia är ett stort tryggt och viktigt företag som bidrar till samhällsnytta, vi är ett bolag som är långt ifrån byråkratiskt.Vi söker dig som har:En tidigare bakgrund inom IT i roller som t ex Arkitekt, Teknisk Projektledare, Förvaltningsledare alternativt har bakgrund från liknande roller.Vana av att skapa IT-roadmaps utifrån verksamhetsbehov.Erfarenhet av tjänstefiering och kravarbete med tekniska lösningar och produkter.Erfarenhet av olika förvaltningsmodeller, t ex PM3 eller liknande.Vana av att ha drivit förändringsarbete och agerat brygga mellan verksamhet och IT.Erfarenhet av att jobba på IT-avdelning med verksamhetsfokus och du får gärna ha erfarenhet från nära samarbete med IT Security Lead.2021-07-07Som person är du kommunikativ, drivande och har mycket god förmåga att samarbeta med andra människor. Du är lösningsorienterad och har förmåga att översätta verksamhetsfrågor till IT. Du är duktig på att bygga förtroende genom att kombinera lyhördhet, vara pedagogisk och att leda vägen framåt.AcadeMedia är norra Europas största utbildningsföretag med verksamheter i Sverige, Norge och Tyskland. Vår storlek skapar trygghet och ger oss förutsättningar att vara en långsiktig och stabil utbildningsaktör som bidrar till det gemensamma samhällsbygget. Våra 16 900 medarbetare på våra drygt 660 förskolor, grundskolor, gymnasieskolor och vuxenutbildningar har ett gemensamt fokus på kvalitet och utveckling.Alla 180 000 barn, elever och vuxenstuderande som går i våra verksamheter ska få en utbildning som är av så god kvalitet att de når utbildningens mål, samt de förutsättningar de behöver för att nå sin fulla potential.Sista dag att ansöka är 2021-08-06H o S Sverige ABAdolf Fredriks kyrkogata 211137 Stockholm5853037