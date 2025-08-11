Inventeringspersonal

Dryckeskonsult Sverige AB / Butikssäljarjobb / Eskilstuna
2025-08-11


Vi är ett rikstäckande företag som hjälper butiker och leverantörer inom dagligvaruhandeln
med säljdrivande tjänster! Vi har cirka 300 duktiga medarbetare ute i butik varje vecka. Vi
hjälper våra kunder med alla typer av butiksarbete - men vi har också, som vårt namn
antyder, en bransch-unik kompetens inom just dryckeskategorin.

Som familjeföretag är det otroligt viktigt för oss att skapa en arbetsmiljö där trivsel och
gemenskap är i fokus. Hos oss är det högt i tak, och vi uppmuntrar att alla ska kunna vara
sig själva och bidra med sina idéer. Vi tror på att ett gott arbetsklimat ger de bästa resultaten,
så vi jobbar för att skapa en avslappnad och rolig miljö där alla känner sig välkomna och
respekterade.

Här får du både möjlighet att utvecklas och ha kul - vi växer tillsammans!

Publiceringsdatum
2025-08-11

Arbetsuppgifter
Är du en noggrann problemlösare med ett öga för detaljer och ett B-körkort i bakfickan?

Då är det dig vi söker!

Vi letar efter engagerade medarbetare som vill arbeta med inventering i butiker runtom i Västmanland och Södermanland. Här får du en varierande arbetsdag, möjlighet att resa mellan olika arbetsplatser och vara en viktig del av att säkerställa korrekt lagersaldo i butiker.

Vad innebär jobbet?

Som inventeringspersonal kommer du att:

Utföra inventeringar i butiker

Räkna varor och registrera uppgifter i digitala system

Arbeta självständigt och i team

Vi söker dig som:

Är självgående, strukturerad och gillar att lösa problem

Har B-körkort och egen bil eftersom resor till olika butiker ingår i jobbet

Har tidigare erfarenhet av inventering (meriterande)

Gärna har arbetat i butik, gärna inom dagligvaruhandeln

Har god fysik jobbet innebär en del lyft och fysiskt arbete

Varför jobba med oss?

Flexibla arbetsdagar och varierande arbetsmiljöer

Du får resa runt och träffa olika människor

Ett jobb där noggrannhet uppskattas och gör skillnad

Möjlighet till utveckling inom företaget för rätt person

Placering: Västmanland och Södermanland

Arbetstid: Dagtid vardagar

Låter det intressant?

Skicka in din ansökan redan idag! Vi intervjuar löpande och ser fram emot att höra från dig.

Kvalifikationer
Erfarenhet av arbete i matvaruaffär

B-körkort

Tillgång till egen bil

Erfarenhet av butiksinventering

Ersättning
Enligt avtal.

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-07
Klicka på denna länk för att göra din ansökan

Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C4558".

Omfattning
Detta är ett deltidsjobb.

Arbetsgivare
Dryckeskonsult Sverige AB (org.nr 556687-8491)

Körkort
För detta jobb krävs körkort.

Arbetsplats
Dryckeskonsult Sverige, Västmanland

Kontakt
Kontakt vid frågor och funderingar om tjänst
Rekryteringsteamet
ansokan@dryckeskonsult.se

Jobbnummer
9452002

