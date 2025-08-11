Inventeringspersonal
Vi är ett rikstäckande företag som hjälper butiker och leverantörer inom dagligvaruhandeln
med säljdrivande tjänster! Vi har cirka 300 duktiga medarbetare ute i butik varje vecka. Vi
hjälper våra kunder med alla typer av butiksarbete - men vi har också, som vårt namn
antyder, en bransch-unik kompetens inom just dryckeskategorin.
Som familjeföretag är det otroligt viktigt för oss att skapa en arbetsmiljö där trivsel och
gemenskap är i fokus. Hos oss är det högt i tak, och vi uppmuntrar att alla ska kunna vara
sig själva och bidra med sina idéer. Vi tror på att ett gott arbetsklimat ger de bästa resultaten,
så vi jobbar för att skapa en avslappnad och rolig miljö där alla känner sig välkomna och
respekterade.
Här får du både möjlighet att utvecklas och ha kul - vi växer tillsammans!
Publiceringsdatum2025-08-11Arbetsuppgifter
Är du en noggrann problemlösare med ett öga för detaljer och ett B-körkort i bakfickan?
Då är det dig vi söker!
Vi letar efter engagerade medarbetare som vill arbeta med inventering i butiker runtom i Västmanland och Södermanland. Här får du en varierande arbetsdag, möjlighet att resa mellan olika arbetsplatser och vara en viktig del av att säkerställa korrekt lagersaldo i butiker.
Vad innebär jobbet?
Som inventeringspersonal kommer du att:
Utföra inventeringar i butiker
Räkna varor och registrera uppgifter i digitala system
Arbeta självständigt och i team
Vi söker dig som:
Är självgående, strukturerad och gillar att lösa problem
Har B-körkort och egen bil eftersom resor till olika butiker ingår i jobbet
Har tidigare erfarenhet av inventering (meriterande)
Gärna har arbetat i butik, gärna inom dagligvaruhandeln
Har god fysik jobbet innebär en del lyft och fysiskt arbete
Varför jobba med oss?
Flexibla arbetsdagar och varierande arbetsmiljöer
Du får resa runt och träffa olika människor
Ett jobb där noggrannhet uppskattas och gör skillnad
Möjlighet till utveckling inom företaget för rätt person
Placering: Västmanland och Södermanland
Arbetstid: Dagtid vardagar
Låter det intressant?
Skicka in din ansökan redan idag! Vi intervjuar löpande och ser fram emot att höra från dig.Kvalifikationer
Erfarenhet av arbete i matvaruaffär
B-körkort
Tillgång till egen bil
Erfarenhet av butiksinventering Ersättning
Enligt avtal. Så ansöker du
