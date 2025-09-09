Interimschef
Nu söker vi en Interimschef till Länsförsäkringar.
Om uppdraget
Till ett uppdrag på heltid söker vi nu en interimschef till Länsförsäkringar. Det finns möjlighet till distansarbete på upp till 50%. Uppdraget startar 22 september och pågår till sista mars 2026.
Dina arbetsuppgifter
I rollen ansvarar du för att etablera och driva en gemensam utvecklingsplattform, säkerställa en smidig och säker molntransformation samt främja samarbete mellan utveckling, drift och säkerhet. Målet är att skapa en utvecklarupplevelse i världsklass genom en robust och användarvänlig plattform som stödjer kunden i att leverera framtidssäkra och hållbara digitala lösningar.
Fokus ligger på att under tidiga faser etablera och förvalta en skalbar, säker och användarvänlig gemensam utvecklingsplattform som möter hela gruppens behov och möjliggör smidig samverkan och hög produktivitet. Du förväntas snabbt kunna bidra med att få tydlighet i angreppsätt och genomförande så att det blir en hög framdrift i arbetet.
Som gruppchef ansvarar du för 2 team med teamchefer och total ca 35 medarbetare och sitter i avdelningen ledningsgrupp, men huvudfokus under interimsperioden är att driva transformation runt utvecklingsplattformen och tillhörande arbetssätt
Dina kvalifikationer
Du har en akademisk utbildning inom datateknik, systemvetenskap, IT, eller liknande
Du har en systemutvecklarbakgrund med infrastrukturkompetens
Du har erfarenhet av att etablerat och arbetat med utvecklingsplattform och leverans
Du har erfarenhet av moderna utvecklingsmetodiker och tekniker (container, etc)
Du har erfarenhet av publika molnplattformar (Azure är meriterande)
Du har erfarenhet av arbete i linjechefsroller och ledning av team
Du har erfarenhet från förändringsledning i komplexa organisationer
Som person är du strategisk och en taktisk doer. Du är teknisk kunnig och affärsorienterad
Vad vi erbjuder dig
Som konsult hos Bemannia får du:
En nära kontakt med din konsultchef Möjlighet till fler spännande uppdrag Erfarenhet på lärorika arbetsplatser där din kompetens gör skillnad Trygga anställningsvillkor
Läs mer om hur det är att vara konsult hos oss här: Att jobba som konsult via Bemannia
Om ansökan
Sök tjänsten genom att klicka på ansök nedan. Ladda gärna upp ditt cv i word-format och på svenska. Urval och intervjuer sker löpande och tjänsten kan komma att tillsättas före sista ansökningsdag, 250911
Vi tar inte emot ansökningar via mail men har du specifika frågor kring tjänsten besvaras dessa av ansvarig rekryterare, Jan Snellman, jan.snellman@bemannia.se
För generella funderingar kring din ansökan eller vår rekryteringsprocess når du oss under kontorstid på 072-194 5000
