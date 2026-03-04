Integrationskonsult Till Ledande Saas Bolag!
2026-03-04
Vill du arbeta i en tekniskt avancerad roll där du får lösa komplexa integrationsutmaningar och göra verklig skillnad för kunder? Hos vår kund blir du en nyckelperson i leveransen där du ansvarar för att system kommunicerar smidigt och korrekt genom smarta integrationslösningar. Här får du möjlighet att fördjupa dig i en modern plattform, utvecklas långsiktigt och samarbeta i ett team som värdesätter kunskapsdelning och stark sammanhållning.
Välkommen in med din ansökan!
OM TJÄNSTEN:
Friday söker för vår kunds räkning en systemintegratör med tidigare erfarenhet från liknande roll där du antingen har förståelse för kommunikationsprotokoll eller är duktig på filformat och dess olika informationsinnehåll. Du blir del av en grupp där god sammanhållning och långsiktighet är något man värderar högt. I ditt arbete kommer du att ha ett nära samarbete med interna kollegor i roller som projektledare, applikationskonsulter etc.
Projekten man arbetar med är unika där man stöttar kunden i allt från att tolka olika format eller konfigurera kommunikationslösningar, till att modifiera moduler i platt formen och säkerställa rätt funktionalitet. Du lär dig om en komplexa plattform och mikrotjänster från grunden där du som är nyfiken och tycker om att förstå de tekniska möjligheterna på djupet ges möjlighet till en långsiktig utveckling i rollen. På sikt finns möjlighet att arbeta tidigt i projektfasen där du utöver ditt ansvar för integrationer också bistår med expertkunskap utifrån en integratörs perspektiv.
För att lyckas i denna roll behöver du ha en hög analytisk förmåga där du gärna fördjupar dig i problem i syfte att hitta bra och effektiva lösningar åt kunden. En förutsättning för detta är att du arbetat med exempelvis dokumenthantering där du varit i kontakt med XML, EDI eller liknande då du har förståelse för hur data transporteras mellan olika format. Du kan också ha suttit som internt ansvarig för ett affärssystem där du kopplat system med varandra. Du behöver även ha ett stort tekniskt intresse i kombination där du ser sammanhang och konsekvenser till följd av ändringar i ett system. Slutligen innebär rollen kontakt med framförallt kollegor internt vilket ställer krav på en serviceminded inställning och god kommunikationsförmåga.
Sammanfattningsvis kommer du att:
Ta fram lösningsförslag utifrån kundens önskemål och projektens krav
Tolka filformat, konfigurera och skicka filer på korrekt sätt mellan system
Göra kundanpassningar och integration mot kund genom bl.a. mappning
Hantera tekniska problem och stötta kunden i olika frågor
Samarbeta över teamgränser inom leverans-och supportorganisationen
VI SÖKER DIG SOM:Har en universitetsexamen i Systemvetenskap, Dataekonomi, Datavetenskap eller motsvarande
Har tidigare erfarenhet från arbete med integrationer enligt tidigare beskrivning
Kommunicerar flytande på svenska såväl som engelska i tal och skrift
Det är starkt meriterande om du har arbetat med EDI-flöden, XML-format, kommunikationslösningar (sFTP, HTTPS, etc.) eller är kunnig i IFS/SAP
Du är en person som vågar nyttja din analytiska förmåga till att tänka utanför boxen och ta egna initiativ till att komma med bra lösningar åt företagets kunder. Du agerar problemlösande och har en hög samarbetsförmåga med såväl ditt egna team som kunder och leverantörer. Att du är nyfiken och kan kavla upp ärmarna när du står inför en uppgift ser vi som en självklarhet för att du ska lyckas.
Om anställningen:
Detta är ett konsultuppdrag som innebär att du kommer vara anställd hos Friday med ambitionen att gå över i anställning hos kund.
Övrig info:Omfattning: Heltid
Start: Början av maj
Placering: Göteborg
Lön: Marknadsmässig
Ansök genom att klicka på länken nedan. Kom ihåg att vara snabb med din ansökan då vi gör löpande urval av kandidater och att annonsen kan stängs ner innan tjänsten är tillsatt om vi gått över till urvals och intervjufasen.
Om friday:
På Friday brinner vi för att ge dig som Tech-talang en riktigt bra start på karriären. Genom att lyssna på vad just du vill och drivs av, matchar vi dig med företag och möjligheter som får dig att se fram emot att gå till jobbet.
Vi värderar ambition och potential högt och arbetar aktivt för en fördomsfri rekrytering, där alla ges samma chans att lyckas.
Vi finns i Stockholm, Göteborg, Malmö, Linköping och Örebro. Varje år genomför vi över 5 000 karriärmöten och matchar kandidater med allt från globala företag till innovativa startups.
