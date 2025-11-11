Instrumentingenjör | Nevita | Göteborg
Vill du arbeta med framtidens hållbara industriprojekt inom process- och energiindustrin? Nevita söker nu en instrumentingenjör som vill vara med och utveckla tekniskt avancerade anläggningar inom biogas, energi och process - i en miljö där teamkänsla, trivsel och teknikintresse går hand i hand.
Din roll
Du blir en nyckelperson i våra projekt inom instrumentering och fältkonstruktion - från förstudie till färdig anläggning. Arbetet sker nära både kund och kollegor, där du bidrar med teknisk expertis, noggrannhet och helhetssyn.
Exempel på arbetsuppgifter:
Ta fram instrumentlistor, kabel- och förbindningsscheman, layout- och skåpritningar.
Arbeta i AutoCAD, EPLAN eller SPI/Intools.
Utforma specifikationer, materialspecar och tekniska underlag.
Delta i fältbesök, uppmätningar och montageuppföljning.
Bidra vid upphandlingar, leverantörsgranskningar och FAT/SAT.
Din profil
Vi tror att du har:
Teknisk utbildning inom instrumentering, automation eller motsvarande.
Erfarenhet av projektering och konstruktion inom process- eller energiindustrin.
Kännedom om SS 50-1010, ATEX och gärna IEC 61511 (SIL).
Intresse för fältinstallation, design och tekniska detaljer.
En noggrann och samarbetsinriktad personlighet med vilja att utvecklas.
Du gillar att kombinera teknik och struktur, och trivs i en miljö där man har kul på jobbet, delar idéer och hjälper varandra framåt.
Vilka är vi?
Nevita är ett växande ingenjörsbolag med kontor i Göteborg och Stockholm. Vi arbetar med hållbara industriprojekt inom gas, energi och process - ofta med fokus på grön omställning, H, CCS, LNG och biogas.
Hos oss möter du engagerade kollegor, korta beslutsvägar och en kultur som präglas av förtroende, gemenskap och humor. Vi gillar att ha roligt tillsammans - allt från gemensam fika varje fredag till AW:s, event och resor där vi stärker både teamet och glädjen på jobbet
Vi erbjuder Konkurrenskraftiga villkor och flexibel förmånsstruktur.
Tjänstepension, friskvårdsbidrag och friskvårdstimme.
Möjlighet att arbeta i stora, tekniskt utmanande industriprojekt.
Kompetensutveckling och erfarenhetsutbyte inom hela E&I-området.
En social och inkluderande kultur där vi bryr oss om varandra och har kul.
Intresserad?
Skicka in din ansökan redan idag - urval sker löpande.
Vid frågor, vänligen kontakta Oscar Sahlin på: oscar.sahlin@nevita.se
