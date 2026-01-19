Inspektör med juristbakgrund
Inspektionen för vård och omsorg / Hälsoskyddsjobb / Örebro Visa alla hälsoskyddsjobb i Örebro
2026-01-19
, Kumla
, Hallsberg
, Nora
, Lindesberg
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Inspektionen för vård och omsorg i Örebro
, Solna
, Stockholm
, Jönköping
, Göteborg
eller i hela Sverige
Vill du bidra till en tryggare vård och omsorg? Inspektionen för vård och omsorg (IVO) söker nu en inspektör med juristbakgrund till Örebro för att utveckla statlig tillsyn och tillståndsprövning.
Om jobbet
Som inspektör kommer du att handlägga och utreda olika typer av ärenden inom IVO:s tillsynsområde. Du kommer att upprätta beslutsförslag och arbeta med uppföljning för att säkerställa att beslut följs.
Dina huvudsakliga arbetsuppgifter kommer bland annat vara att:
• Handlägga och utreda olika typer av ärenden inom IVO:s tillsynsområde
• Upprätta beslutsförslag
• Arbeta med uppföljning för att säkerställa att fattade beslut följs
• Genomföra inspektioner i olika verksamheter
• Delta i arbetet med att ta fram svar på remisser
• Fungera som internt juridiskt stöd
• Ha kontakter med patienter, brukare och närstående
• Samverka med vårdgivare, huvudmän och personal
• Ha kontakter med allmänheten och media
Tjänsten är en tillsvidareanställning med sex månaders provanställning, placerad i Örebro. Resor i tjänsten kan förekomma.Publiceringsdatum2026-01-19Kvalifikationer
Vi söker dig som har:
• juristexamen (jur kand eller motsvarande)
• minst två års aktuell och för rollen relevant arbetslivserfarenhet från offentlig sektor
• goda kunskaper i svenska, såväl muntligt som skriftligt
För att lyckas i rollen behöver du vara saklig, noggrann, och ha en god analysförmåga. Du är driven och har förmåga att arbeta självständigt samtidigt som du har en god samarbetsförmåga. Vi utvecklar kontinuerligt våra metoder och arbetssätt vilket innebär att du kommer behöva ställa om och anpassa dig till nya förutsättningar.
Vid rekryteringen kommer vi att lägga stor vikt vid dina personliga egenskaper.
Vi ser det som meriterande om du även har:
• erfarenhet av arbete på domstol
• erfarenhet av tillsynsområdena hälso- och sjukvård, omsorg eller socialtjänst
• varit beslutsfattare
Detta kan IVO erbjuda dig
Vi erbjuder en utvecklande roll i en dynamisk kunskapsorganisation där du bidrar till att utveckla en modern och effektiv tillsyn. Vi förbättrar ständigt våra arbetssätt och strävar efter en sammansättning av medarbetare som speglar samhällets mångfald.
Läs om våra avtalsvillkor och förmåner här: Arbeta hos oss | IVO.seSå ansöker du
Du ansöker genom att svara på våra urvalsfrågor och bifoga ditt CV. I din ansökan ska det framgå hur du motsvarar kravprofilen. Frågorna utgår från kravprofilen för den här rekryteringen och dina svar ligger till grund för det urval som sker i processen. Din ansökan anses komplett först när du besvarat frågorna.
Ansök senast den 8 februari 2026.
Läs mer om vår rekryteringsprocess här: Arbeta hos oss | IVO.se
Arbetsplatsbeskrivning
Avdelning mitt är en tillsynsavdelning med placering i Örebro. IVO arbetar nationellt i olika ärendeslag vilket innebär att du även kommer att ha kollegor som sitter på andra kontor.
IVO bidrar till en trygg och säker vård och omsorg
IVO står för engagemang och bred kunskap om svensk vård och omsorg. Vi granskar, drar lärdomar och arbetar för att vården och omsorgen ska bli bättre och säkrare - alltid med fokus på patienter och brukare.
Myndigheten har cirka 800 medarbetare. Tillsyn bedrivs vid sex regionala avdelningar runt om i landet, medan tillståndsprövning, analys, planering, kommunikation samt verksamhetsstöd finns i Stockholm, liksom generaldirektörens stab. Ersättning
Fast månadslön enligt överenskommelse Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-08 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Inspektionen För Vård och Omsorg
(org.nr 202100-6537), https://www.ivo.se/ Arbetsplats
https://www.ivo.se/ Jobbnummer
9690453