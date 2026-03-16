Innesäljare
Är du en strukturerad och relationsskapande säljare som trivs i en datadriven roll? Gillar du att arbeta med kundutveckling, försäljning och analys i nära samarbete med kollegor? Låter detta som en tjänst för dig, ansök redan idag!
Vi söker nu en Innesäljare som vill vara med och utveckla våra kundrelationer och stärka vår distribution inom dagligvaruhandeln. I rollen arbetar du nära vår försäljningschef och våra distriktsäljare för att utveckla kunder, analysera försäljning och driva distribution av våra fokusprodukter i linje med Gajanes affärsplan.
Tjänsten är på 50 % med preliminär arbetstid 09.00-13.00, alternativt enligt överenskommelse.
Innesäljare Stockholm
Dina ansvarsområden:
Utveckla och bearbeta dina kunder i linje med Gajanes affärsplan och försäljningsstrategi.
Arbeta aktivt med försäljning och distribution av bolagets fokusprodukter.
Arbeta datadrivet med uppföljning av försäljning, distribution och KPI:er.
Identifiera och utveckla nya affärsmöjligheter hos både befintliga och nya kunder.
Följa upp budget och prognoser samt analysera resultat tillsammans med försäljningschef.
Bygga och utveckla långsiktiga kundrelationer inom distriktet.
Säkerställa effektiv hantering av returer och leveranser enligt bolagets riktlinjer.
Vi söker dig som:
Har erfarenhet från telemarketing eller innesälj, gärna från större bolag.
Har vana av att utveckla och driva kundrelationer.
Har god förståelse för försäljningsstrategi och affärsplaner.
Har gymnasieutbildning inom ekonomi eller handel.
Har god systemvana och är bekväm med att arbeta datadrivet.
Talar och skriver svenska obehindrat.
Meriterande:
Erfarenhet från tobakskategorin
Erfarenhet av arbete med KPI:er och säljanalys
Erfarenhet av distribution inom dagligvaruhandel
Erfarenhet av budgetarbete och prognosuppföljning
Erfarenhet av försäljning inom DVH/SVH
Som person är du:
Driven med en tydlig can-do-attityd
Strukturerad och analytisk i ditt arbetssätt
Relationsskapande och affärsmässig
Nyfiken och vill ständigt utveckla och förbättra ditt arbete
En lagspelare med god samarbetsförmåga
Vi erbjuder dig:
En spännande roll i ett växande bolag med starka varumärken
Möjlighet att arbeta nära försäljningsledning och påverka affären
Stora möjligheter till personlig utveckling
Ett engagerat team och en företagskultur med högt driv
Låter detta som rätt möjlighet för dig?Tjänsten tillsätts löpande, så vänta inte med din ansökan. I denna rekrytering samarbetar Gajane med Jobway Rekrytering.v Skicka ditt CV till Oscar.thiele@jobway.se
. Alla ansökningar behandlas konfidentiellt. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-17 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "jobway 5550". Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Jobway AB
(org.nr 556726-9518)
Bruttovägen 18 (visa karta
)
175 43 JÄRFÄLLA Arbetsplats
Gajane Gross AB Kontakt
Rekryteringskonsult
Oscar Thiele oscar.thiele@jobway.se 073 581 18 04 Jobbnummer
9798439