Inköpsansvarig - sökes till STC
Svenska N'ergy AB / Inköpar- och marknadsjobb / Göteborg Visa alla inköpar- och marknadsjobb i Göteborg
2025-09-03
, Mölndal
, Partille
, Kungälv
, Lerum
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Svenska N'ergy AB i Göteborg
, Partille
, Kungälv
, Lerum
, Kungsbacka
eller i hela Sverige
STC är en av Sveriges största gymkedjor med över 250 gym och ett brett träningsutbud inom gym- och gruppträning. Vi erbjuder en modern träningsmiljö, utrustning från världsledande leverantörer och kunnig personal, allt för att skapa den ultimata mötesplatsen för alla människor i alla åldrar. Vi håller med WHO, Folkhälsomyndigheten och regeringens utredare: vi sitter still för mycket. Övervikten ökar och psykisk ohälsa som depression blir allt vanligare. Men det finns en enkel lösning som gör underverk för både kropp, hjärta och hjärna - rörelse! Men vi behöver din hjälp!
Just nu söker vi en Inköpsansvarig på 100 % till vår ekonomiavdelning. Rollen är placerad på vårt supportkontor i Kungälv och du rapporterar till CFO.
Ditt uppdrag
Som Inköpsansvarig på STC tar du plats i en helt ny roll med stort mandat och möjlighet att göra verklig skillnad. Ditt uppdrag är att bygga upp och driva en centraliserad inköpsfunktion som effektivt stödjer hela organisationen, från våra snabbt växande gymverksamheter till övriga affärsområden och supportfunktioner.
Du ansvarar för hela inköpsprocessen, från behovsanalys och planering till beställning, leverans och uppföljning med ett tydligt datadrivet arbetssätt som grund. Oavsett om det handlar om utrustning och inredning till våra anläggningar, IT- och driftrelaterade inköp eller tjänster som stärker våra interna processer, säkerställer du att rätt beslut fattas, rätt produkter och tjänster köps in, och att allt sker i rätt tid, till rätt pris och med hög kvalitet.
I rollen skapar du struktur, standarder och effektiva arbetsflöden som gör det enkelt att hantera både återkommande och mer komplexa inköp. Du samarbetar nära med interna funktioner, etableringsteam, leverantörer och partners, samtidigt som du kartlägger nuläget, identifierar framtida behov och utvecklar en långsiktig och hållbar inköpsstrategi.
Genom att analysera data och marknadstrender, följa upp nyckeltal och identifiera förbättringsområden, driver du kontinuerlig utveckling och optimering av våra inköpsprocesser. På så sätt skapar du förutsättningar för välgrundade beslut och hållbara, kostnadseffektiva lösningar.
Det här är en roll för dig som vill kombinera strategiskt ansvar med operativt arbete, och som drivs av att bidra till STC:s fortsatta tillväxt och vår vision om att få fler människor i rörelse.
Vem är du?
Vi söker dig som har en akademisk utbildning från universitet eller högskola inom ekonomi, inköp, juridik eller annat relevant område. Vi söker dig som har erfarenhet av strategiskt inköp. Har du dessutom varit med och byggt upp en inköpsfunktion från grunden ser vi det som en merit. Du är van vid att arbeta självständigt och driva av att ta initiativ i en dynamisk och föränderlig miljö, där du sätter riktning och driver framåt.
Dina personliga egenskaper är avgörande för rollen. Vi söker dig som har ett strategiskt och långsiktigt tänk samtidigt som du är handlingskraftig och uthållig i att genomföra ditt arbete. Du har en naturlig förmåga att skapa struktur och kan balansera både det strategiska och operativa i inköpsprocesserna. Då rollen innebär nära samarbete med olika avdelningar och externa parter, är det viktigt att du har en stark samarbetsförmåga och förstår vikten av att bygga och upprätthålla goda relationer - både internt och externt.Publiceringsdatum2025-09-03Kvalifikationer
Eftergymnasial utbildning inom ekonomi, inköp, juridik eller motsvarande.
Dokumenterad erfarenhet av strategiskt inköpsarbete med fokus på långsiktiga leverantörsrelationer och kostnadsoptimering.
Vana av att självständigt driva projekt och implementeringsarbeten - från analys till genomförande.
God kunskap om upphandling och avtalsrätt, inklusive juridiska aspekter av leverantörsavtal.
Mycket god systemvana och erfarenhet av affärs-/inköpssystem.
Förmåga att arbeta datadrivet med uppföljning, nyckeltal och analys kopplat till inköp.
Stark kommunikativ förmåga och trygghet i att förhandla med externa parter.
Flytande svenska i tal och skrift.
Meriterande:
Erfarenhet av inköp kopplat till bygg, etablering eller liknande verksamhet.
Erfarenhet av inköp eller leverantörskontakt inom friskvårdsbranschen.
Erfarenhet av att bygga upp en inköpsfunktion eller struktur i en snabbväxande organisation.
Om STC
Glädje, passion, personlighet, proffsighet och gemenskap är värdeorden som präglar våra 250 gym som finns från Trelleborg i söder till Åre i norr. STC sysselsätter över 1800 medarbetare och ingår sedan 2018 familjeägda Axel Johnson-koncernen genom vår majoritetsägare Novax Gym Holding.
Hälsan är det viktigaste vi har, därför är ett friskare liv STC:s självklara målsättning. Regelbunden träning är en av nycklarna till rummet där alla känner styrka, kondition och inte minst en ökad livslust. Resan dit startar på våra klubbar där det personliga mötet mellan personal och medlemmar är viktigt. Att hjälpa, serva och ge goda råd till de som besöker våra gym är en del av vardagen. Med engagemang och kunskap ger vi våra medlemmar stöd på vägen till ett friskt och hållbart liv.
Låter detta som ett jobb för dig?
Då är vi jätteintresserade av att veta lite mer om dig. Som en del av rekryteringsprocessen använder vi oss av tester från Alva Labs. Testerna består av ett logiskt problemlösningstest och ett personlighetstest. Testerna tar i sin helhet ca 30 minuter att genomföra och du får information och exempel på uppgifter innan du påbörjar själva testet. Vi kommer att göra urval löpande tills vi hittar vår nya stjärna!
Har du frågor eller funderingar kring tjänsten är du välkommen att höra av dig till Daniel Ingelström på (daniel.ingelstrom@stc.se
).
Sista dag att ansöka är 2025-10-03
Välkommen med din ansökan! Ersättning
Lön enligt överenskommelse Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-03 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Svenska N'ergy AB
(org.nr 556591-8868), http://www.stc.se/ Arbetsplats
STC Kontakt
Lovisa Lorentzon lovisa.lorentzon@stc.se Jobbnummer
9489023