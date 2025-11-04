Informationssäkerhetskoordinator
2025-11-04
Vill du arbeta strategiskt med informationssäkerhet och dataskydd i en samhällsviktig verksamhet? Hos oss får du en central roll i att utveckla Avfallsavdelningens informationssäkerhetsarbete och omsätta lagkrav till praktiska lösningar som stärker både verksamheten och den digitala utvecklingen i en växande organisation.
Stockholm vatten och avfall är Sveriges ledande vatten- och avfallsbolag som varje dag tar ansvar för stockholmarnas och miljöns bästa i allt vi gör, både nu och för kommande generationer. Tillsammans arbetar vi för att Stockholm ska bli världens mest hållbara stad.Publiceringsdatum2025-11-04Arbetsuppgifter
I rollen ansvarar du för att stärka och utveckla Avfalls arbete med informationssäkerhet och dataskydd. Du bidrar till att skapa tydliga strukturer och arbetssätt som gör att verksamheten följer lagkrav som NIS2 och GDPR, samtidigt som risker minskar och den digitala utvecklingen kan ske på ett tryggt sätt. Arbetet är långsiktigt och strategiskt med fokus på att bygga en hållbar förmåga som stödjer hela organisationens mål och uppföljning.
Tjänsten är en tillsvidareanställning med sex månaders provanställning, med placering på vårt huvudkontor i Ulvsunda, Bromma.
Huvudsakliga arbetsuppgifter:
* Stötta verksamheten i frågor kopplade till informationssäkerhet, tillämpning av regelverk och praktisk hantering i vardagen.
* Etablera/underhålla styrande dokument, roller och processer för informationssäkerhet.
* Genomföra och årligen revidera riskanalys; leda prioritering, åtgärder och uppföljning.
* GDPR-efterlevnad: registerförteckning (art. 30), DPIA, incidenthantering, informationsgivning, hantering av rättigheter, samt PUB-avtal inkl. underbiträden och tredjelandsbedömningar.
* Implementera NIS2-krav i verksamhet, system och avtal; rutiner för NIS-incidentrapportering och kontinuitetsplanering.Kvalifikationer
Som person har du ett analytiskt och strukturerat arbetssätt och trivs med att skapa ordning i komplexa frågor. Du har en pedagogisk och kommunikativ förmåga som gör att du kan förklara regelverk och krav på ett sätt som skapar förståelse i hela organisationen. Du drivs av att engagera och få med dig andra genom förtroende och samarbete, och har en naturlig förmåga att arbeta tvärfunktionellt för att driva arbetet framåt. Med din förmåga att omsätta regelkrav till praktiska och fungerande arbetssätt bidrar du till att skapa både tydlighet och trygghet i verksamheten.
Vi söker dig som har:
* Universitets- eller högskoleutbildning med inriktning mot informationssäkerhet, juridik eller IT, alternativt annan relevant utbildning i kombination med branscherfarenhet som bedöms likvärdig.
* Dokumenterad erfarenhet av att etablera och driva informationssäkerhetsarbete samt säkerställa GDPR-efterlevnad i komplexa organisationer, inklusive arbete med leverantörsstyrning och avtal.
* Mycket goda kunskaper i svenska, både i tal och skrift.
I din tjänst kommer du att arbeta med säkerhetsklassad information. Säkerhetsprövning och registerkontroll kommer därför att genomföras i samband med anställning.
I den här rekryteringen lägger vi stor vikt vid personliga egenskaper. Vi välkomnar därför även sökande med mindre erfarenhet men med relevant utbildning, stark utvecklingsvilja och stort intresse för området.
ÖVRIGT
Låter det här som en spännande utmaning för dig? Varmt välkommen med din ansökan senast 2025-12-07 och bli en del av Stockholm Vatten och Avfalls framtid! Intervjuer sker löpande och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdatum.
För ytterligare information om tjänsten kontaktar du rekryterare Naomi Korang via mejl: Naomi.Korang@svoa.se
eller via telefon: 0739142383
Våra fackliga representanter för Kommunal, Vision, Saco och Ledarna når du via Stockholm Vatten & Avfalls kundtjänst på telefon 08-522 120 00.
Eftersom vi strävar efter en trygg arbetsmiljö och har en samhällsviktig funktion genomför slutkandidater ett drogtest.
Vi är en lärande organisation med mycket erfarenhet och kunskap till ditt stöd. Vi erbjuder dig ett roligt och omväxlande jobb med intressanta arbetsuppgifter, duktiga kollegor och ett mycket bra arbetsklimat. Dessutom erbjuder vi goda anställningsvillkor, digitala och flexibla arbetssätt, kontinuerlig kompetensutveckling samt en rad hälsofrämjande fördelar. Läs mera om oss och träffa några av våra medarbetare på svoa.se/jobb Ersättning
