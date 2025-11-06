ILS ingenjör
Saab AB / Logistikjobb / Linköping Visa alla logistikjobb i Linköping
2025-11-06
, Mjölby
, Åtvidaberg
, Finspång
, Motala
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Saab AB i Linköping
, Motala
, Norrköping
, Haninge
, Nyköping
eller i hela Sverige
Trivs du av att se dina idéer bli verklighet? Välkommen till vår spännande och teknikintensiva värld.
Din roll
I rollen som ILS-ingenjör kommer du att arbeta med att skapa och utveckla underhållsförmågor för Gripen E/F och andra produkter. Du kommer bland annat att genomföra tekniska apparatberedningar, ta fram reservdelsrekommendationer och initialpaket för att kunden ska kunna starta upp sin operativa drift av flygplanen, och delta i ändringshantering för apparater och system.
Du arbetar också med att allokera resurser såsom reservdelar, verktyg och teknisk information, samt kravställa faciliteter som hangarutrymmen. Genom ditt arbete kommer du att samarbeta med olika avdelningar inom Saab och externa aktörer för att skapa hållbara och effektiva lösningar för våra kunders drift och underhåll.Publiceringsdatum2025-11-06Profil
Vi söker dig som har en ingenjörsutbildning, gärna som högskoleingenjör eller motsvarande erfarenhet. För att trivas i rollen behöver du ha ett driv och en vilja att lära dig nytt. Du bör också vara strukturerad, självständig och ha en förmåga att samarbeta. Tidigare erfarenhet inom ILS, flygplansunderhåll eller projektarbete är meriterande.
Befattningen kräver att du genomgår och godkänns enligt vid var tid gällande bestämmelser för säkerhetsskydd. För befattningar där Saab har krav på säkerhetsklassinplacering kan, i förekommande fall, medföra krav på visst medborgarskap.
Vad du blir en del av
Upptäck oändliga möjligheter. Anta utmaningar, skapa smarta innovationer och uppgradera dina förmågor. Det här är en plats för kluriga tänkare, modiga pionjärer och alla däremellan. Tillsammans uppnår vi det extraordinära, var och en tar med sitt unika perspektiv. Varje bidrag räknas.
Saab är ett ledande försvars- och säkerhetsföretag med uppdrag att hjälpa nationer att skydda sin befolkning och bidrar till trygghet för människor och samhällen. Med 26,100 talangfulla medarbetare utvecklar Saab teknik och lösningar för en säkrare och mer hållbar värld.
Saab utvecklar, tillverkar och underhåller avancerade system inom flygteknik, vapen, ledningssystem, sensorer och undervattenssystem. Saab har sitt huvudkontor i Sverige men en global verksamhet där Saab är en del av många nationers försvarsförmåga. Läs mer om oss här. Ersättning
Not Specified Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-12-04 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "REQ_34787". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Saab AB
(org.nr 556036-0793) Arbetsplats
Saab AB Jobbnummer
9592343