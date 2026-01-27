Hygienstädning och industrisanering
AB Maid 2 Clean / Städarjobb / Halmstad Visa alla städarjobb i Halmstad
2026-01-27
, Laholm
, Båstad
, Falkenberg
, Ängelholm
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos AB Maid 2 Clean i Halmstad
, Varberg
eller i hela Sverige
Tjänst:
Lokalvårdare - 2 heltidstjänster med särskild kompetens inom hygienstädning och industrisanering (nattetid och helgarbete)Publiceringsdatum2026-01-27Företag
AB Maid 2 Clean
Stationsgatan 37 F
302 50 Halmstad
Organisationsnummer: 556253-1318
Kontaktperson: Asmir Krupic, VD
Telefon: 0707-701 455
E-postadress: asmir@maid2clean.seOm företaget
AB Maid 2 Clean är ett etablerat städföretag med över 35 års erfarenhet inom professionell lokalvård, hygienstädning och specialrengöring i tekniskt och hygieniskt krävande miljöer såsom livsmedelsproduktion, sjukvård och tung industri. Vi arbetar enligt tydliga kvalitetsrutiner och har kollektivavtal med Fastighetsanställdas Förbund. Vår verksamhet växer och vi söker nu ytterligare medarbetare med dokumenterad yrkeserfarenhet.Dina arbetsuppgifter
Som lokalvårdare hos oss kommer du att utföra:
• Daglig städning av kontorsutrymmen, matsalar, omklädningsrum och sanitära utrymmen
• Hygienstädning i produktionsmiljöer och kliniker enligt HACCP-rutiner
• Industrisanering, inklusive rengöring av maskiner, ventilationssystem samt arbete på höjd (upp till 6 meter)
• Användning av avancerade maskiner som kombiskurmaskin (Tennant T17), SkyVac och högtryckstvätt
Arbetet sker främst under nattetid och på helger, enligt schema.
Kvalifikationer (krav):
• Minst 3 års dokumenterad erfarenhet av professionell lokalvård
• Dokumenterad erfarenhet av hygienstädning inom livsmedelsproduktion eller sjukvård
• Fysisk förmåga att utföra tunga arbetsmoment samt arbeta på höjd
• Grundläggande teknisk förståelse är ett krav - du ska kunna hantera enklare maskininställningar, felsökning och daglig tillsyn av utrustning som används i arbetet (t.ex. kombiskurmaskiner, SkyVac, högtryckstvättar)
• Förståelse för säkerhetsrutiner och arbetsmiljökrav
• Språkkunskaper i svenska, engelska eller bosniska (på nivå som möjliggör instruktion och arbetsledning)
Meriterande:
• B-körkort
• Yrkesutbildning inom lokalvård eller sanering
• Erfarenhet från arbete i reglerade miljöer som livsmedelsfabrik, sjukhus eller industri
• Erfarenhet av rengöring av cisterner och svåråtkomliga utrymmen
• Erfarenhet av bakteriesanering inom livsmedelsindustrin, t.ex. sanering av Listeria, E. coli, m.fl.
Anställningsvillkor:
• Anställningsform: Tillsvidareanställning med 6 månaders provanställning
• Omfattning: Heltid, 40 timmar/vecka
• Arbetstid: Nattpass samt helgarbete enligt schema
• Tillträde: Enligt överenskommelse
• Lön: 175 SEK per timme + OB-ersättning för arbete nattetid och helger enligt kollektivavtal med Fastighetsanställdas Förbund.Så ansöker du
Ansökan ska innehålla CV och personligt brev.
Skicka ansökan via e-post till: asmir@maid2clean.se
Sista dag att ansöka är 2026-02-11 Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-11
Skicka ansökan via e-post till: asmir@maid2clean.se
E-post: asmir@maid2clean.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Hygienstädning". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare AB Maid 2 Clean
(org.nr 556253-1318)
Stationsgatan 37F (visa karta
)
302 50 HALMSTAD Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Maid 2 Clean, AB Kontakt
Asmir Krupic asmir@maid2clean.se 0707701455 Jobbnummer
9708266