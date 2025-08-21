Huvudplanerare -Produktion
2025-08-21
Vi söker nu planerare till vår kund i Linköping. Uppdraget innebär att arbeta med planeringsstrategier för komplex produktion och vara en nyckelperson i att utveckla och driva förbättringar inom planeringsområdet.
Om uppdraget
Vår kund befinner sig i en expansiv fas där flera projekt går in i uppstartsfasen av produktion. Rollen som huvudplanerare innebär att du arbetar nära produktionen med att planera, stötta och följa upp verksamheten samt utveckla planeringsstrategier för både låga volymer med hög komplexitet och högvolymsproduktion.
I uppdraget ingår bland annat att:
Hantera planerings- och artikeldata
Arbeta med beläggningsplanering
Analysera prognoser och sätta planering utifrån dessa
Planera och följa upp tillverkningsorder och produktionsplan
Underhålla och förbättra data i IFS
Delta i och utveckla MPS-processen
Delta i och utveckla MPS-processen
Driva förbättringsarbeten internt och mellan olika funktioner
2-4 års erfarenhet inom produktionsplanering, huvudplanering eller motsvarande
Erfarenhet av komplexa produkter och varierande produktionstakt
Kunskap och erfarenhet av Lean och MRP-system, gärna IFS eller liknande
God kommunikationsförmåga och förmåga att driva förbättringsarbete
Det är meriterande om du har erfarenhet av måluppföljning och nyckeltal inom planering.
Övrig information
Krav: Svenskt medborgarskap och säkerhetsprövning enligt gällande rutiner Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-20
E-post: ndp.ab.consulting@gmail.com Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Huvudplanering". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare NDP IT AB
(org.nr 559359-4830)
582 54 LINKÖPING Arbetsplats
Saab Jobbnummer
9470163