Huvudplanerare - Produktion
Primecomp AB / Logistikjobb / Linköping Visa alla logistikjobb i Linköping
2025-08-21
, Mjölby
, Åtvidaberg
, Finspång
, Motala
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Primecomp AB i Linköping
, Finspång
, Askersund
, Örebro
, Jönköping
eller i hela Sverige
PrimeComp är ett teknikkonsultbolag med uppdrag inom energi, industri och infrastruktur. Genom vår kombinerade erfarenhet och unika utbud av teknikområden erbjuder vi tjänster för att skapa lönsamma, innovativa och hållbara lösningar.
Vi söker nu en medarbetare till rollen som huvudplanerare hos vår kund i Linköping. Uppdraget innebär att arbeta med planeringsstrategier för komplex produktion och vara en nyckelperson i att utveckla och driva förbättringar inom planeringsområdet.
Vår kund befinner sig i en expansiv fas med flera projekt i uppstartsfas av produktion. Som huvudplanerare kommer du att arbeta nära produktionen med att planera, stötta och följa upp verksamheten, samt utveckla planeringsstrategier för både låga volymer med hög komplexitet och högvolymsproduktion.Publiceringsdatum2025-08-21Dina arbetsuppgifter
Hantera planerings- och artikeldata.
Arbeta med beläggningsplanering.
Analysera prognoser och omsätta dem i produktionsplanering.
Planera och följa upp tillverkningsorder och produktionsplaner.
Underhålla och förbättra data i IFS.
Delta i och utveckla MPS-processen.
Driva förbättringsarbeten internt och mellan olika funktioner.
Kravprofil För att lyckas i rollen ser vi att du har:
2-3 års erfarenhet inom produktionsplanering, huvudplanering eller motsvarande.
Erfarenhet av komplexa produkter och varierande produktionstakt.
Kunskap och erfarenhet av Lean och MRP-system, gärna IFS eller liknande.
God kommunikationsförmåga och förmåga att driva förbättringsarbete.
Meriterande: erfarenhet av måluppföljning och nyckeltal inom planering.
Övrig information
Plats: Linköping (arbete sker på plats).
Start: Enligt överenskommelse.
Omfattning: Konsultuppdrag. Ersättning
Lön enligt överenskommelse Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-07 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare PrimeComp AB
(org.nr 556912-4950) Arbetsplats
PrimeComp Kontakt
Donesito Gonzalez donne.gonzalez@primecomp.se +46 70-404 26 66 Jobbnummer
9469965