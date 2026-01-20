Husfruassistent 80%
2026-01-20
Landvetter Airport Hotel är ett 4-stjärnigt familjeägt hotell med 184 trivsamma rum, 10 konferenslokaler, gym och relax. I vår uppskattade restaurang möts gästerna av en hemtrevlig atmosfär, god mat och hög service. Vi är miljöcertifierade via Svensk Miljöbas och arbetar kontinuerligt med vårt miljöarbete.
Vårt mål är att överträffa gästernas förväntningar. Vi följer löpande upp gästernas upplevelser för att ständigt utveckla och förbättra vår service. Siktet är inställt på att bli Sveriges bästa flygplatshotell.
Landvetter Airport Hotel är ett Best Western Premier Collection-hotell, vilket ger dig som medarbetare tillgång till många förmåner.

Om tjänsten
Vi söker nu en husfruassistent på 80 %.
Det är viktigt att tydliggöra att denna tjänst i grunden är en operativ tjänst som hotellstädare. Större delen av arbetstiden består av städning av hotellrum och gemensamma ytor, precis som för en vanlig hotellstädare.
Utöver detta har tjänsten ett utökat ansvar med ansvarstillägg, där du arbetar nära husfrun och stöttar henne i det dagliga arbetet. Vid husfruns frånvaro förväntas du agera husfru, inklusive att leda och fördela arbetet. Tjänsten innebär även arbete varannan helg.
I tjänsten kan det även förekomma att du vid behov kör hotellets shuttle bus, exempelvis för transport av gäster till och från flygterminalen.
Vem är du?
Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet. Du är positiv, engagerad och trivs med ett praktiskt arbete. Du sprider god energi, är en omtänksam kollega och tar ansvar i ditt arbete. Du är flexibel, strukturerad och bekväm med att ibland kliva in i en ledande roll.Dina arbetsuppgifter
Städning av hotellrum och hotellets gemensamma ytor (huvudsaklig arbetsuppgift)
Agera husfru vid frånvaro eller längre ledighet
Rumskontroller (helger och vid husfruns frånvaro)
Upplärning av ny personal (helger och vid husfruns frånvaro)
Inköp av städutrustning och material (vid husfruns frånvaro)
Organisera, fördela och leda det dagliga arbetet (helger och vid husfruns frånvaro)
Arbete varannan helgKvalifikationer
Körkort (B)
Mycket goda kunskaper i svenska (tal och skrift)
Goda kunskaper i engelska (tal)
Grundläggande datavana, skall kunna skicka mail, lägga in statistik i Excell och göra beställningar i digitala plattformar.
Vi erbjuder dig:
En tjänst på 80% (med möjlighet till utökning)
Lön enligt överenskommelse, kollektivavtal finns
Fri parkering med möjlighet till el-laddning
Rabatt på flygbussen
Förmånliga priser på hotellet för dig, vänner och familj
Friskvårdsbidrag och skobidrag
Tillgång till hotellets stora gym (150 m2)
Personalrabatter på övernattningar på Best Western och World Hotels världen över
Så ansöker du:
Skicka din ansökan med CV, personligt brev med foto till:
Maria Linderoth, Housekeeping Managerjobb@landvetterairporthotel.se
Märk din ansökan med "Husfruassistent"
Rekrytering sker löpande - endast kompletta ansökningar hanteras.
Varmt välkommen med din ansökan!
Sista dag att ansöka är 2026-02-19
