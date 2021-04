Hundkunnig sökes till hunddagis - Positivets Hundcenter AB - Djuruppfödarjobb i Växjö

Positivets Hundcenter AB / Djuruppfödarjobb / Växjö2021-04-14Positivets Hundcenter är ett hunddagis i Växjö. Vi har ett flockdagis med runt 20 hundar per dag, i alla olika åldrar och storlekar. I nuläget är vi tre stycken tjejer i åldrarna 28-35 år som jobbar på dagiset, alla med olika bakgrunder & utbildningar inom hundvärlden.Vi söker nu en hundkunnig medarbetare med hjärtat på rätta stället. För att passa hos oss behöver du vara:HundkunnigStresståligNoggrannKunna jobba självständigt och i gruppGilla att vara ute i alla väderDet är meriterande om du har kunskap om hundträning samt utbildning inom hund. Har du ingen hundutbildning (hundskötare/hunddagisföreståndare/hundinstruktör) behöver du vara villig att gå en för förlängning av avtal.Vi söker en person som kan jobba 50-70% i veckan under 3 månaders tid med möjlighet till visstidsanställning och utökning av arbetstid.Skicka in din ansökan med bifogat CV och ett gediget personligt brev till positivetshundcenter@outlook.com I ditt personliga brev vill vi veta:Vad du har för hunderfarenhetDina tankar kring hundliv och hundträningHur du skulle beskriva dig självVarför du söker detta jobbIntervjuer och anställning sker löpande.Öppen för allaVi fokuserar på din kompetens, inte dina övriga förutsättningar. Vi är öppna för att anpassa rollen eller arbetsplatsen efter dina behov.2021-04-14Sista dag att ansöka är 2021-05-14Positivets Hundcenter ABSandvägen 1135245 Växjö5691109