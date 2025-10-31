HR-specialist inom rekrytering, Stockholm
Statens maritima och transporthistoriska museer (SMTM) vann utmärkelsen "Sveriges modernaste myndighet 2023" för sitt arbete med förnyelse och innovation, ledarskap och medarbetarskap, hållbar utveckling samt rättssäkerhet och effektivitet.
Vi arbetar med kulturarvet med visionen om att vidga människors världsbild genom kunskap, upplevelser och engagemang. Myndigheten har ett väl integrerat hållbarhetsarbete och vill även inspirera andra till att agera för en hållbar framtid.
HR-specialist inom rekrytering, Stockholm
Dnr: 2.3-2025-1926
Vill du vara med på vår framtidsresa och genom ditt arbete med att rekrytera rätt kompetens bidra till att säkerställa kompetensförsörjningen på en arbetsplats där utveckling, samarbete och tillit står i fokus?
Vi har ett spännande utvecklingsarbete framför oss när myndigheten växer och vi behöver därför tillfälligt förstärka HR-teamet. Vi ska fortsätta att utveckla en kultur och arbetssätt där människor och idéer får utrymme att växa och samtidigt bygga en gemensam kultur och gemensamma arbetssätt i en större myndighet. Vi utvecklar en effektiv samarbetsorganisation som präglas av tillit, nyfikenhet och ansvarstagande. En kultur där vi blir bättre tillsammans! Publiceringsdatum2025-10-31Om tjänsten
Hos oss blir du en del av ett engagerat och ansvarstagande HR-team som arbetar myndighetsövergripande och stödjer hela verksamheten som finns i Karlskrona, Stockholm och Gävle samt från årsskiftet även Linköping. Vi stödjer ett 30-tal chefer, vilket ger goda möjligheter att bygga förtroendefulla relationer och få god inblick och förståelse för verksamheten. Vi har en dynamisk och varierad arbetsvardag, med såväl strategiska som operativa inslag och vi arbetar såväl brett som fördjupat inom våra områden. I vår arbetsgrupp tar vi gemensamt ansvar, hjälps åt och stöttar varandra. Vi har en positiv attityd och ett öppet klimat som bjuder på många skratt.
Rollen innebär i huvudsak arbete med rekrytering av chefer och specialister i samband med att verksamheten växer och en ny organisationsstruktur implementeras. Rollen innehåller till viss del även brett arbete med HR-frågor. Du är ett konsultativt och administrativt chefsstöd i hela rekryteringsprocessen, från kravprofil till urval, intervjuer och beslut. Du bidrar till en god kandidatupplevelse, värnar vårt arbetsgivarvarumärke och kvalitetssäkrar vår rekryteringsprocess.
Vi erbjuder:
• En utvecklingsorienterad verksamhet
• En vänlig och hjälpsam arbetsmiljö
• Flexibla arbetstider och möjlighet till distansarbete på deltid
Din kompetens och erfarenhet
Du ska ha erfarenhet av rekrytering av chefer och specialister, t.ex. från att ha arbetat som rekryteringskonsult eller i en HR roll med tyngdpunkten på rekrytering. Du har eftergymnasial utbildning som är relevant för tjänsten eller mångårig arbetslivserfarenhet inom området som vi bedömer likvärdig. Du är kommunikativ och har stor vana av att genomföra intervjuer i rekryteringssammanhang. Du är van att vara ett konsultativt stöd till chefer och att arbeta med hela rekryteringsprocessen. Du har mycket god förmåga att uttrycka dig på svenska och engelska i tal och skrift och kan formulera attraktiva och professionella jobbannonser. Vi ser det som meriterande om du tidigare har arbetat med rekrytering inom en statlig verksamhet eller är certifierad i personlighetstestet UPP.
Dina egenskaper
Vi lägger stor vikt vid personliga egenskaper och drivkrafter. Du har en väl utvecklad kommunikativ förmåga och ett professionellt bemötande. Din förmåga att planera och prioritera arbetet självständigt och i dialog med andra är starka egenskaper hos dig. Du har mycket god förmåga att skapa och bibehålla förtroendefulla relationer och du tar ansvar för din del i samarbete med andra för att nå så bra resultat som möjligt. Du är ansvarsfull och driver självständigt ditt arbete framåt. Du har en positiv inställning som smittar av sig och du bidrar till en härlig stämning på jobbet.
Mer om oss
Tjänsten ingår i HR-och hållbarhetsenheten som vid årsskiftet består av HR-chef och sju HR-kollegor. Enheten finns på två orter, Karlskrona och Stockholm. Vi stödjer verksamheten i HR-relaterade frågor, driver och samordnar utvecklingen av myndighetens arbetsgivarpolitik, kompetensförsörjning, arbetsmiljöarbete, lönebildning, samverkan och övriga processer inom HR-området. Till enheten hör även en Hållbarhetsstrateg som ansvarar för att driva utveckling av myndighetens hållbarhetsarbete.
Om myndigheten
SMTM driver och utvecklar i dagsläget Marinmuseum, Sjöhistoriska museet, Vasamuseet, Vrak-Museum of Wrecks samt Järnvägsmuseet. Från och med 1 januari 2026 blir även de försvarshistoriska museerna Armémuseum och Flygvapenmuseum en del av myndigheten som då också byter namn till Statens museer för maritim-, transport- och försvarshistoria. Myndigheten kommer att sysselsätta omkring 390 anställda 1 januari.
Anställning
Tidsbegränsad anställning 6 månader. Heltid. Tillträde januari 2026. Månadslön, vi tillämpar individuell och differentierad lönesättning. Ange gärna löneanspråk i din ansökan. Resor i tjänsten förekommer. Kontakt
Marika Olsson, HR-chef: 0455-35 93 63 Facklig kontakt
Jens Haumann, ST: 08-519 549 93
Veronica Westerblom, Saco-s: 0455-35 93 54 Så ansöker du
Välkommen med din ansökan senast 18 november genom att registrera din ansökan via länken till vår hemsida. Bifoga CV och personligt brev. Första intervjuer kommer att hållas digitalt 2 december.
Övriga upplysningar
Statens maritima och transporthistoriska museer är en statlig myndighet och det innebär att uppgifterna som du lämnar till oss kan komma att lämnas ut enligt offentlighetsprincipen. Normalt gäller ingen sekretess för de uppgifter som behandlas i din ansökan. Om du har skyddade personuppgifter ska du kontakta den kontaktperson som finns angiven i annonsen. SMTM har som målsättning att i personalsammansättningen spegla den mångfald som finns i samhället. Har du rätt kompetens är du intressant för oss.
SMTM har tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanber oss därför bestämt kontakt med mediesäljare, rekryteringsföretag och liknande. Ersättning
