HR-specialist
2025-09-11
, Lysekil
, Munkedal
, Tanum
, Uddevalla
I Sotenäs kommun strävar vi efter en mångfald bland anställda och ser därför gärna sökande med olika bakgrund och livserfarenhet. Här genomsyras vårt arbete av våra gemensamma ledord: Öppenhet, Delaktighet och Helhetssyn. Kommunen erbjuder alla tillsvidareanställda möjlighet till heltid.
Vill du arbeta i en liten kommun med stort hjärta där arbetsglädje är högt prioriterat? - Då är vi rätt arbetsgivare för dig.
I Sotenäs kommun är det självklart att alla tar ansvar och agerar aktivt för en god arbetsmiljö och attraktiv arbetsplats.
Då en av våra HR-specialister går vidare till nya spännande utmaningar söker vi nu en ny kollega till vår HR-avdelning.
HR-avdelningen är en stödfunktion med uppdraget att ge strategiskt, konsultativt och operativt stöd inom HR-området till samtliga chefer och på så sätt bidra till att Sotenäs kommun blir en attraktiv arbetsplats. Vi är även processägare av de HR-strategiska processer som styr verksamheten mot beslutade mål inom området.
HR-avdelningen utgår från kommunhuset i Kungshamn och består av fyra HR-specialister och en HR-chef som har ett nära samarbete men med egna ansvarområden utifrån kompetens och verksamhetens behov. Vi arbetar som ett team där känslan präglas av lekfullhet, glädje, inspiration och ett gemensamt ansvarstagande för vårt uppdrag och varandra. Dina arbetsuppgifter
Som HR-specialist hos oss arbetar du självständigt mot en eller flera förvaltningar, som stöd till cheferna med frågor inom våra fokusområden: lag och avtal, organisationsutveckling, ledarskap och medarbetarskap, personalförsörjning, lönebildning, anställningsvillkor, systemstöd samt arbetsmiljö och hälsa.
Arbetet innebär bland annat att ta fram riktlinjer och anvisningar, genomföra utbildningsinsatser, uppföljning av statistik samt driva kommunövergripande processer, exempelvis lönebildningsprocess.
I din roll företräder du arbetsgivaren i olika överläggningar, förhandlingar, samverkansorgan samt upprätthåller och utvecklar relationerna mellan arbetsgivaren och de fackliga organisationerna genom att säkerställa att lagar, avtal och riktlinjer följs.
Vi använder oss av bland annat av stödsystemen Heroma, Varbi, Hypergene, KIA, WinLas, B-engaged. Kvalifikationer
Som person är du van att arbeta självständigt och strukturerat med egna ansvarsområden, du kan anpassa dig efter förändrade förutsättningar och har en god samarbetsförmåga. Som HR-specialist behöver du kunna se till hela verksamhetens bästa och hur processer och beslut skapar en helhet.
Vi söker dig som har högskoleutbildning inom personalområdet eller annan högskoleutbildning som arbetsgivaren bedömer som likvärdig.
Du har erfarenhet av att arbeta med HR-frågor inom offentlig sektor samt att stödja chefer inom HR-området.
Det är meriterande om du har erfarenhet av att arbeta med lönebildning både strategiskt och operativt.
Vi förutsätter att du trivs med att arbeta med varierande arbetsuppgifter och själv kan planera och prioritera din vardag inom ramen för ditt ansvarsområde.
Körkort är krav.
Villkor
Tjänsten är tillsvidareanställning med tillträde enligt överenskommelse.
Urval och intervjuer sker löpande under annonseringstiden. Övrig information
Vi vill att du ska få en god start hos oss. Därför får du introduktion både på din enhet och i Sotenäs kommun. Du erbjuds även möjlighet till löpande kompetensutveckling, friskvårdsbidrag och möjlighet till löneväxling. Läs mer om dina förmåner på https://www.sotenas.se/naringslivarbete/jobbahososs/visomarbetsgivare/personalformaner.4.6a5776e415ae3419826aa72f.html
Om du som sökande har frågor om den utannonserade tjänsten eller av särskilda och speciella skäl inte kan registrera dina uppgifter i ett offentligt system - kontakta kontaktperson för respektive annons.
Säkerhetsprövning
En anställning hos oss kan innebära placering i säkerhetsklass. En säkerhetsprövning med registerkontroll enligt Säkerhetsskyddslagen (2018:585) kan därför komma att genomföras före beslut om anställning.
Krigsplacering
En anställning hos oss kan omfattas av krigsplacering vilket du få information om i de fall det blir aktuellt.
Sotenäs - havets kommun
Sotenäs ligger längst ut mot Västerhavet mitt i Bohuslän mellan storstäderna Göteborg och Oslo. I kommunen bor ca 9 000 människor i kustsamhällen som Smögen, Kungshamn, Hunnebostrand, Bovallstrand, Hovenäset och Malmön.
Fördelarna med att arbeta och leva i Sotenäs kommun är många: Sveriges vackraste natur, havsnära bostäder, bra skolor, möjlighet till en aktiv fritid och en trygg kommun.
