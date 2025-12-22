HR- och Löneassistent till Helsingborg Arena och Scen AB
Helsingborg Arena och Scen AB / Administratörsjobb / Helsingborg Visa alla administratörsjobb i Helsingborg
2025-12-22
, Bjuv
, Åstorp
, Höganäs
, Landskrona
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Helsingborg Arena och Scen AB i Helsingborg
Som medarbetare på HR- och löneavdelningen blir du en naturlig del i vår utvecklingsresa.
Under de senaste åren har vi arbetat ihärdigt med att bygga upp rutiner och processer och etablera vår roll som verksamhetsnära stöd till bolagets chefer. Du kommer ingå i ett litet team på sex personer som tillsammans arbetar med ständiga förbättringar, nya arbetsområden och för en hållbar arbetsvardag för bolagets medarbetare. Tillsammans löser vi utmaningar med ett prestigelöst förhållningssätt.
Ditt uppdrag som HR- och löneassistent
Som HR- och löneassistent har du daglig kontakt med bolagets chefer och medarbetare. Du arbetar nära löneadministratör och administrativ HR-koordinator och kommer att stödja löneadministratören i löneprocessen. I ditt uppdrag har du ett särskilt fokus på att administrativ avlasta Orkesterchefen som har personalansvar för ca 60 medarbetare i Helsingborgs symfoniorkester.
Dina arbetsuppgifter inkluderar:
Ansvara för anställningsadministration, inklusive framtagning och hantering av anställningsavtal, intyg och övriga personalhandlingar.
Vara kontaktperson gentemot myndigheter såsom Migrationsverket, Arbetsförmedlingen och Skatteverket i ärenden som rör utländsk personal.
Samordna dokumentation och säkerställa att erforderliga tillstånd och handlingar finns inför anställning av utländska medarbetare.
Bistå vid frågor rörande beskattning, folkbokföring och socialförsäkring för internationell personal.
Ge administrativt stöd vid introduktion och onboarding av nyanställda.
Tillsammans med löneadministratören säkerställa att rätt lön betalas ut i rätt tid enligt bolagets löneprocess.
Hantera enklare löneärenden och svara på frågor från chefer och medarbetare.
Bidra till utveckling och implementering av effektiva HR-processer.
Dina kompetenser och erfarenheter
Vi söker dig som är engagerad och driven, en skicklig administratör som vill utveckla processer som förenklar och förbättrar vårt stöd. Du har ett intresse för digitala verktyg och ser möjligheterna med att automatisera arbetsuppgifter. Du samarbetar väl med andra samtidigt som du är duktig på att planera och prioritera självständigt. Du har hög integritet, är trygg i dig själv och kan hitta lösningar som skapar respekt och förtroende hos andra.
Detta är en möjlighet för dig som har:
God administrativ förmåga
Eftergymnasial utbildning inom lön och/eller HR
Goda kunskaper i engelska
Minst tre års erfarenhet av arbete inom HR-administration och/eller löneadministration
Förmåga att snabbt sätta dig in i och behärska olika digitala system och verktyg
God kommunikation förmåga
Vi ser gärna att du även har:
Erfarenhet av arbete inom konserthus- och orkestermiljö eller annan kulturverksamhet
Kunskap och erfarenhet av HR/lönearbete i Visma Kontek
Erfarenhet av personaladministration vid anställning av utländska medarbetare
Erfarenhet av schemaläggning och bemanning
Vårt erbjudande och värt att känna till
På Helsingborg Arena och Scen AB erbjuder vi en spännande och dynamisk arbetsmiljö där du får möjlighet att bidra till vår fortsatta utveckling. Som HR- och Löneassistent kommer du att spela en central roll i vårt team och vara med och påverka våra anställdas trivsel och utveckling. Vi värdesätter integritet och självständighet och du får möjlighet att ta ansvar och självständigt forma hur du utför dina arbetsuppgifter inom ramen för teamets mål.
Vi erbjuder:
- En stimulerande arbetsplats med engagerade kollegor
- Chansen att utveckla dina kunskaper inom HR och lön
- En kultur som präglas av relationer, service och struktur
- En plats i ett team som prestigelöst delar med sig av sina kunskaper
Vi ser fram emot att du blir en del av vårt team och tar en aktiv del i vår resa. Hos oss får du möjlighet att växa både professionellt och personligt i en miljö där delaktighet och inflytande värdesätts högt och vi alla bidrar till helheten.Publiceringsdatum2025-12-22Kontaktuppgifter för detta jobb
Vendela Muhrén, HR-chef, vendela.muhren@helsingborg.se
, 070-8701672.
Ida Ekberg, Administrativ HR-koordinator, ida.ekberg@helsingborg.se
, 072-3949234.
Monika Katowicz, Löneadministratör, monika.katowicz@helsinborg.se
, 070-5894627.
Vid frågor om tjänsten besvarar vi dem gärna via e-post.
Under jul- och nyårshelgen kan svarstiden vara något längre på grund av ledighet.
Om Helsingborg Arena och Scen AB
Vi är en del av Helsingborg Arena och Scen AB och har hela staden som vår arbetsplats. Vi skapar upplevelser, möten och evenemang med variation och bredd för helsingborgaren och andra besökare. Vi är ett bolag med många strängar på vår lyra. Hos oss finns Helsingborgs Konserthus, Helsingborgs stadsteater, Sofiero Slott och slottsträdgård, Helsingborg Arena och Helsingborg Convention & Event Bureau samt stödfunktioner inom marknad och försäljning, HR och ekonomi. Ersättning
Individuell lön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-12 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2025/22". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Helsingborg Arena och Scen AB
(org.nr 556870-7607) Arbetsplats
HR-avdelningen Jobbnummer
9659005