HR Ansvarig - Bromma (heltid)
NanoClean World AB / Administratörsjobb / Stockholm Visa alla administratörsjobb i Stockholm
2026-02-12
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos NanoClean World AB i Stockholm
Vill du bli en nyckelperson i ett växande städbolag och arbeta med hela HR-området? Vi söker nu en engagerad HR-ansvarig på heltid som vill bidra till vår personal- och verksamhetsutveckling.Publiceringsdatum2026-02-12Om tjänsten
Som HR-ansvarig på vårt bolag blir du ansvarig för HR-processer och administration. Du kommer att vara stöd för ledningen i HR-relaterade frågor och arbeta nära vår personal. Dina arbetsuppgifter kommer bland annat att inkludera:
Rekrytering och introduktion av ny personal
Upprättande av anställningsavtal
Kontakt med myndigheter och fackliga organisationer
Förhandlingar och hantering av uppsägningar
Beställning av ID06 och annan personalrelaterad administration
Registrering och uppföljning av personal i system som Tengella och Hogia
Löpande kontakt med personal och stöd till ledningen i HR-frågor
Övriga HR-relaterade arbetsuppgifter som behövs i ett dynamiskt städbolag
Vi söker dig som
Har erfarenhet av HR-arbete, gärna inom service- eller bemanningsbranschen
Är strukturerad, ansvarstagande och kan arbeta självständigt
Har god kommunikativ förmåga och trivs med personal- och myndighetskontakt
Är van vid administrativa system och kan snabbt lära dig nya digitala verktyg
Har ett genuint intresse för personalfrågor och arbetsmiljö
Vi erbjuder
En nyckelroll i ett växande företag
Möjlighet att utveckla och påverka HR-processer
Ett trevligt och dynamiskt arbetsklimat
Rekrytering sker löpande. Ersättning
Månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-12 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2026/1". Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare NanoClean World AB
(org.nr 559076-2877) Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Nano Clean World AB Jobbnummer
9739803