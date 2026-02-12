HR Ansvarig - Bromma (heltid)

NanoClean World AB / Administratörsjobb / Stockholm
2026-02-12


Vill du bli en nyckelperson i ett växande städbolag och arbeta med hela HR-området? Vi söker nu en engagerad HR-ansvarig på heltid som vill bidra till vår personal- och verksamhetsutveckling.

Publiceringsdatum
2026-02-12

Om tjänsten
Som HR-ansvarig på vårt bolag blir du ansvarig för HR-processer och administration. Du kommer att vara stöd för ledningen i HR-relaterade frågor och arbeta nära vår personal. Dina arbetsuppgifter kommer bland annat att inkludera:

Rekrytering och introduktion av ny personal

Upprättande av anställningsavtal

Kontakt med myndigheter och fackliga organisationer

Förhandlingar och hantering av uppsägningar

Beställning av ID06 och annan personalrelaterad administration

Registrering och uppföljning av personal i system som Tengella och Hogia

Löpande kontakt med personal och stöd till ledningen i HR-frågor

Övriga HR-relaterade arbetsuppgifter som behövs i ett dynamiskt städbolag

Vi söker dig som
Har erfarenhet av HR-arbete, gärna inom service- eller bemanningsbranschen

Är strukturerad, ansvarstagande och kan arbeta självständigt

Har god kommunikativ förmåga och trivs med personal- och myndighetskontakt

Är van vid administrativa system och kan snabbt lära dig nya digitala verktyg

Har ett genuint intresse för personalfrågor och arbetsmiljö

Vi erbjuder
En nyckelroll i ett växande företag

Möjlighet att utveckla och påverka HR-processer

Ett trevligt och dynamiskt arbetsklimat



Rekrytering sker löpande.

Ersättning
Månadslön

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-12
Klicka på denna länk för att göra din ansökan

Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2026/1".

Omfattning
Detta är ett deltidsjobb.

Arbetsgivare
NanoClean World AB (org.nr 559076-2877)

Körkort
För detta jobb krävs körkort.

Arbetsplats
Nano Clean World AB

Jobbnummer
9739803

