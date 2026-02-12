Housekeeping & Maintenance Manager
Aurora Village är ett nytt sätt att tänka kring boende i storskaliga projekt.
Drivet av Strawberry Living i partnerskap med Adapteo för SSAB i Luleå bygger konceptet på en enkel idé: funktion räcker inte. Vi skapar levande miljöer som håller även under högt tryck - platser som erbjuder struktur, omtanke och tydlighet för människor som arbetar långt hemifrån.
Aurora Village sätter en ny standard för hur framtidens arbetskraft bor medan de bygger framtiden.
Strawberry Living är inne i en expansiv fas och nu tar vi nästa viktiga steg i vår utveckling genom etableringen av Aurora Village i Luleå.
Aurora Village är en storskalig boendeanläggning med 2 000 rum och en fullservicerestaurang. Verksamheten är till för att stötta den personalstyrka som arbetar med de omfattande industriprojekt som pågår i regionen. Vi ska omdefiniera vad ett personalboende är genom att sätta människan i centrum och skapa en plats där trivsel, gemenskap och trygghet går hand i hand. Vi drivs av handlingskraft, hög servicegrad och modet att tänka nytt. Ambitionen och förväntningarna på Aurora Village är högt ställda och nu letar vi efter vår Housekeeping & Maintenance manager som kommer vara en central roll för att lyckas med Aurora Village.
Nyfiken på vad rollen innebär?
Övergripande ansvar för alla delar av driften som rör städning & underhåll för att säkerställa exceptionell gästnöjdhet och operativ effektivitet i linje med uppsatta nyckeltal (KPI:er).
Implementera, utveckla och följa upp rutiner samt säkerställa att rutinerna efterlevs i alla moment.
Du jobbar strategiskt för anläggningens renlighet & underhåll och ligger alltid steget före i planeringen.
Du ansvarar för schemaläggning och optimeringar på din avdelning.
Du säkerställer att gästområdena på anläggningen alltid är ombonade och ser de detaljerna andra missar.
Leda, coacha och utveckla hela ditt team - från arbetsledare till personalen i driften.
Styra, samordna och förbättra den operativa tjänsteleveransen som eventuella underentreprenörer utför.
Vårda en professionell och förtroendefull relation med vår kund genom regelbundna uppföljningar.
Driva kontinuerliga förbättringsinitiativ, både internt och i partnerskap med kunden.
Samordna och samarbeta effektivt med Strawberrys centrala stödfunktioner (såsom HR, tech och ekonomi) samt med externa underleverantörer.
Tjänsten är placerad på plats i Luleå.
Här kommer du att lyckas om du är:
Som ledare inom Strawberry lever du vår kultur genom att skapa energifyllda team och engagerande arbetsplatser där människor trivs och vill utvecklas. Du bygger starka relationer genom samarbete, tillit och närvaro.
Du tar ägarskap genom att fatta beslut med verksamhetens bästa i fokus, sätta tydliga mål och hålla dig själv och andra ansvariga för att nå resultat. Med vision och riktning visar du vägen framåt och utvecklar människor genom att lyfta individuella styrkor och hjälpa andra att nå sin fulla potential.
Du vill vara med och bygga en arbetskultur där mottot är:
"Hos oss ska man inte passa in. Hos oss hör man hemma."
Låter detta som du?
Du är grym på att skapa teamkänsla och f människor att samarbeta.
Du har erfarenhet från en ledande roll inom hotell-, restaurang- eller facility management-sektorn.
En resultatdriven ledare som briljerar i genomförandet via struktur, handlingskraft och noggrann uppföljning.
Du ser detaljer som ingen annan gör och är noggrann
Du trivs med ett högt tempo
Du gillar ordning och reda
Ditt team & struktur
Du är ytterst ansvarig för den totala underhålls- och städavdelningen. Du kommer ha minst en arbetsledare som i sin tur ska bistå i den dagliga driften i form av personalplanering och schemaläggning samt även uppföljning av de underleverantörer vi eventuellt använder oss utav. Du kommer ha ett antal vaktmästare samt därtill personal som arbetar med logistik & lagerhantering. Du rapporterar till General Manager för Aurora Village och ingår i den lokala ledningsgruppen.
Vad vi erbjuder
En nyckelroll i ett prestigefyllt facility management-projekt med stort inflytande och utmärkta möjligheter till professionell utveckling.
En central ledarposition i ett bolag med en tydlig och ambitiös tillväxtplan.
Konkurrenskraftig lön och förmånspaket.
Omfattande personalförmåner inom hela koncernens portfölj av hotell och restauranger.
Vi granskar ansökningar löpande och tjänsten kan tillsättas före sista ansökningsdatum.
Vi är Strawberry. Med över 245 hotell, 1600 Serviced Apartments, 120 restauranger, 20 spa och mycket mer, skapar vi tusentals upplevelser varje dag. Med marknadsledande Strawberry Living, urbana Comfort Hotel®, varma Quality HotelTM, stilfulla Clarion Hotel®, hemtrevliga Home Hotel och över 40 unika fristående hotell, kan våra gäster välja och vraka. Vårt team på 20 000 passionerade individer från över 120 länder är det som får oss att växa! Strawberry vilar på våra kärnvärden: energi, mod och entusiasm. Ersättning
