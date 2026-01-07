Housekeeping
Ett vanligt jobb. Fast mer wiiie!Sedan 1923 har vi fått människor att mötas, skratta och trivas tillsammans. Snart är det din tur att vara med. Hos oss jobbar du inte bara i en nöjespark - du jobbar i en hel värld av upplevelser: Karuseller, musik, god mat, hotell, show, trädgårdar, camping - och snart ett helt nytt vattenvärld. Vi har öppet året om, i olika säsonger och olika tempo - men glädjen finns alltid där. Och det är just du som är med och skapar den. Här är jobbet både stort och smått, vardagligt och wiiie, fullt av fart men med plats för eftertanke. Ett vanligt jobb. Fast mer wiiie!
Vi ger dig detta (och lite till!)
Vardag och wiiie. Här är jobbet både kul och på riktigt. Du gör skillnad - oavsett om du jobbar mitt i pulsen eller bakom kulisserna.
Kollegor och kvarterskänsla. Här finns experter på allt från snurrande åk till smarta excel-dokument. Olika jobb, olika hörn av samma varma kvarter.
Värde före vinst. Vi ägs av staden. Det du gör bidrar till något större än oss själva.
Mod och metod. Vi testar nytt - men alltid med hållbarhet i fokus. Att ligga i framkant kräver både idéer och eftertanke. Här finns båda.
Du är en i gänget
Hos oss blir du en viktig del av teamet - tillsammans skapar vi upplevelser som gästerna minns. Vi tror på samarbete, omtanke och att ha roligt på jobbet.
Så ser en vaaanlig dag ut
Dagens to-do: skapa magi. Du bidrar till gästernas helhetsupplevelse genom att säkerställa att både hotellrum och gemensamma utrymmen är rena, välkomnande och trivsamma - något som gör vistelsen minnesvärd..
Passar vi ihop
Hos oss på Liseberg är ensam inte stark och att sätta kollegor och gäster i första rummet är för dig en självklarhet. Vi söker dig som delar våra värdeord; omtanke, kreativitet, säkerhet, kvalitet och glädje och med dessa vill du vara med och skapa Liseberg.
Har du vad som krävs för åkturen?
Erfarenhet av hotellstädning/lokalvård (meriterande)
Städutbildning (meriterande)
Strukturerat, lösningsorienterat arbetssätt
Förmåga att växla mellan helhet och detalj
God relations- och samarbetsförmåga
Lagspelare
Vi ser gärna sökande med olika bakgrund och erfarenheter då vi strävar mot en bred representation i organisationen.
Bra att veta
Tillsvidareanställning på 18%
Tillträde enligt överenskommelse
Arbetstiden är förlagd dagtid, helger samt röda dagar.
Kollektivavtal HRF
Sista ansökningsdag- 31/1
Fackliga kontakter
HRF: hrf-gc@liseberg.se
På vår hemsida www.liseberg.se
kan du läsa mer om oss som arbetsplats.
