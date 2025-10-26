Hotellvaktmästare(25%)- First Hotel Brommaplan
2025-10-26
First Hotel Brommaplan, tidigare Flyghotellet, är ett trestjärnigt, privatägt hotell med 68 rum och ett perfekt läge bara 200 meter från Brommaplans tunnelbana.
Vi är ett personligt hotell med nära gästkontakt och ett starkt fokus på kvalitet, service och utveckling. Sedan vi tog över verksamheten 2016 har vi steg för steg förbättrat och moderniserat hotellet - och 2018 blev vi stolta vinnare av Franchise Hotel of the Year inom vår hotellkedja.
Nu söker vi en vaktmästare på deltid som vill vara med och bidra till att vår miljö fortsätter vara välskött, trivsam och säker - både för gäster och kollegor.Om tjänsten
Tjänsten omfattar cirka 25 %, med arbetstid på vardagar.
Du planerar och utför arbetet självständigt i samråd med hotellchefen. Det passar dig som gillar ordning, uppskattar variation och vill ha ett flexibelt upplägg.Dina arbetsuppgifter
Som vaktmästare är du en viktig del av driften och hotellets dagliga helhetsintryck.
Dina uppgifter kan variera från dag till dag, men kan bland annat omfatta:
Löpande underhåll av hotellrum, korridorer och allmänna ytor
Mindre målnings- och snickeriarbeten (t.ex. lister, dörrar, golv)
Byte av lampor, beslag och armaturer
Organisering och strukturering av förråd och bakre utrymmen
Hjälp vid leveranser och enklare logistikuppgifter
Planerat underhåll och felavhjälpning i samråd med hotellchefen
Genomföra SBA-ronder (systematiskt brandskyddsarbete)
Säkerställa att brandskyddsrutiner efterlevs och att utrustning fungerar enligt plan
Vi söker dig som
Är noggrann, ansvarsfull och praktiskt lagd
Har erfarenhet av hantverk, bygg, fastighetsskötsel eller liknande
Är självgående, ser vad som behöver göras och tar egna initiativ
Har ett öga för detaljer och trivs i en miljö där kvalitet och säkerhet står i fokus
Är positiv, hjälpsam och bidrar till en bra stämning i teamet
Du behöver inte vara utbildad hantverkare - viktigast är att du är händig, lösningsorienterad och vill göra ett bra jobb.
Erfarenhet av SBA-ronder eller brandskyddsarbete är meriterande, men du får självklart introduktion hos oss.
Vi erbjuder
Ett flexibelt deltidsjobb i trivsam hotellmiljö
Variation i arbetet - ingen dag är den andra lik
Möjlighet att planera arbetstider utifrån både hotellets behov och din vardag
Ett litet, sammansvetsat team med stort engagemang
En arbetsplats där glädje, stolthet och ansvar går hand i hand
Urval sker löpande - välkommen med din ansökan redan idag!
Öppen för alla
Vi fokuserar på din kompetens, inte dina övriga förutsättningar. Vi är öppna för att anpassa rollen eller arbetsplatsen efter dina behov. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-25
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Nya Flyghotellet Brommaplan AB
(org.nr 559031-0115)
Kvarnbacksvägen, 135 (visa karta
)
168 74 BROMMA Arbetsplats
First Hotel Brommaplan Jobbnummer
9574567