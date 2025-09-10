Hotellreceptionist Elite Stadshotellet, Växjö
2025-09-10
Nu söker vi en servicemedveten receptionist till Elite Stadshotellet, Växjö.
Receptionen är navet på hotellet och ansiktet utåt mot våra gäster. Det är här som både första och sista intrycket skapas. I arbetsuppgifterna ingår in- och utcheckning, merförsäljning, hantering av telefonväxel, bokningar, receptionsadministration samt allmän service till våra gäster.
Vi söker dig som har en väl utvecklad känsla för förstklassig service vilket är en förutsättning för att leverera gästupplevelser på hög nivå. Du är en naturlig lagspelare, ansvarstagande, engagerad och initiativrik. Du har lätt för att lära och du har förmågan att agera med gott omdöme även i lite mer krävande situationer. Du har erfarenhet av liknande arbetsuppgifter samt goda språkkunskaper i svenska och engelska i både tal och skrift. Starkt meriterande är om du har erfarenhet av något hotellbokningssystem.
Praktikaliteter:
Arbetstider: Varierande morgon, dag, kväll och helg.
Omfattning: 75% med goda möjligheter till mertid.
Start: Omgående.
Lön: Enligt avtal.
Kontakt: För frågor om tjänsten, kontakta Philip Bothin på philip.bothin@elite.se
.
Sista dag att ansöka är Urval sker löpande - vi rekommenderar därför att du skickar in din ansökan så snart som möjligt!
