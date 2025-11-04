Hemtjänst
2025-11-04
Vi söker engagerade medarbetare till vår hemtjänst.
Vill du göra verklig skillnad i människors liv varje dag? Då är du den vi söker!Publiceringsdatum2025-11-04Om tjänsten
Som medarbetare inom hemtjänsten hjälper du våra brukare att klara sin vardag i hemmet med trygghet, värme och respekt. Arbetsuppgifterna inkluderar bland annat:
• Personlig omvårdnad
• Stöd vid måltider och medicinering
• Hushållsnära tjänster
• Social samvaro
• Dokumentation enligt riktlinjer
Vi söker dig som:
• Har ett genuint intresse för människor och att hjälpa andra
• Är ansvarsfull, flexibel och har god samarbetsförmåga
• Har goda kunskaper i svenska, både i tal och skrift
• Har körkort B
Vi erbjuder:
• Ett meningsfullt arbete med stora möjligheter att utvecklas
• Anställning som följer kollektivavtal
• Stöttande kollegor och en arbetsgivare som värdesätter din insats
• Individuell introduktion och fortbildning
Rekrytering sker fortlöpande.
Rekrytering sker fortlöpande.
Sista dag att ansöka är 2025-12-04
E-post: kontakt@ameli-omsorg.se Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Ameli Omsorg AB
549 64 SKÖVDE Körkort
