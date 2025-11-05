hemstäd privat personer

söker en person för hem städ hos våra privatpersoner, krav är erfarenhet, noggran het , engelsk talande, philippinsk talande även erfarenhet av strykning, barnpassning, hushålls sysslor , även att kunna transportera sej själv mellan kunder
Öppen för alla
Vi fokuserar på din kompetens, inte dina övriga förutsättningar. Vi är öppna för att anpassa rollen eller arbetsplatsen efter dina behov.

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-18
per mejl med referens
E-post: mickemops@icloud.com

Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "jobb ansökan".

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
List Städservice
Betlehemsgatan 3 Lgh 1101 (visa karta)
232 35  ARLÖV

Jobbnummer
9589075

