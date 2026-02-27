Head of People - Nova Health Group
Nova Health Group grundades med en vision om att revolutionera psykiatrin och behandling av psykiska ohälsa. Vi strävar efter att erbjuda en modern och patientcentrerad vårdupplevelse. Vi vill erbjuda bästa Europas bästa utredning och behandling för personer med ADHD, Autism och annan psykiatrisk problematik. Vi arbetar idag mot våra patienter med varumärkena Nova Psykiatri och Karla Psykiatri, men med fler företag på gång inom gruppen.
Dagens psykiatri präglas av traditionella metoder och ett ofta långsamt arbetssätt, där tekniska framsteg och patientens behov sällan står i fokus. Många patienter har svårt att navigera i ett komplext offentligt system eller vänder sig till stora vårdgivare där de riskerar att bli en anonym siffra i mängden. Vi har valt att göra saker annorlunda genom att sätta patienten i centrum och erbjuda psykiatrisk vård med en femstjärnig service. Vår strategi bygger på patientupplevelse, kvalitet och effektivitet, där vi använder modern teknik och innovativa arbetsmetoder för att ständigt förbättra och utveckla vår verksamhet.
Vårt engagerade team är kärnan i vår verksamhet och består främst av psykologer, läkare och sjuksköterskor. Nova grundades 2024 och har idag +50 medarbetare - och vi växer snabbt. Nu söker vi fler drivna personer som vill vara med och forma framtidens psykiatri tillsammans med oss. Vi lägger mycket fokus på att anställa Sveriges duktigaste medarbetare, men även att folk ska trivas bättre här än någon annanstans.
Novas vision är att visa hur psykiatri kan fungera, för såväl patienter som för medarbetare. Vi tror det går att göra mycket bättre. Vi drivs av att hela tiden förbättra patientnöjdheten, hålla hög kvalitet, och samtidigt höja effektiviteten genom minskad administration. Vi tror att vi når allt detta genom att ha kul tillsammans, våga göra misstag, samt genom att våga sträva mot att vara bäst på det vi gör.
Om Rollen
Som Head of People rapporterar du direkt till VD och ansvarar för hela people-agendan.
Sammanfattning av rollen: att säkerställa att bolaget kan växa snabbt och kontrollerat, med rätt människor på rätt plats som trivs och presterar bra.
Under de första 12 månaderna kommer fokus ligga tungt på rekrytering och organisationsstruktur. Därefter breddas rollen naturligt mot ledarutveckling, onboarding, kultur och långsiktig kompetensförsörjning.
Rekrytering
Vi planerar att anställa minst 50 personer kommande år. Du bygger upp ett skalbart och kvalitativt rekryteringsarbete - från sourcing och processdesign till onboarding. Det gäller både kliniska nyckelroller och affärskritiska funktioner.
Du ansvarar här för att hjälpa oss bygga branschens bästa rekryteringsmodell, från ax till limpa.
Struktur och skalbarhet
När vi växer måste roller, ansvar, ersättningsmodeller och uppföljning vara tydliga. Du sätter strukturer för performance, policys och compliance och ser till att vi är förberedda för expansion utanför Sverige.
Målet är struktur och tydlighet - inte byråkrati.
Kultur och ledarskap
Snabb tillväxt riskerar att förstöra kultur samt att sätta fel ledare på fel position. Ditt ansvar är att det motsatta sker. Du ser till att vi bygger en stark och tydlig kultur, med exeptionella chefer på varje ledarposition.
När organisationen växer måste ledarna växa snabbare än bolaget. Du identifierar kompetensgap, bygger utvecklingsstrukturer och fungerar som ett kvalificerat stöd till ledningen.
Vem du är
Vi är mindre intresserade av din nuvarande titel - mer intresserade av vad du faktiskt har åstadkommit.
Minst 5 års arbetslivserfarenhet
Dokumenterad erfarenhet av att leverera i högt tempo
Strukturerad: När vi växer fort måste du vara duktig på att skapa bra strukturerade processer som kan skala.
Resultatorienterad: Du gillar att nå konkreta resultat och få saker gjort.
Sense of urgency: Du är otålig, vill framåt och att saker ska hända. Du får panik när saker går långsamt.
Bekväm med både strategi och operativt arbete
Du har tidigare åstadkommit imponerande mätbara resultat.
Vi tror att du tidigare arbetat med HR frågor inom ett växande bolag, men du kan även komma från en annan roll där du byggt organisation, team och struktur. Det avgörande är att du får saker att hända.
Mycket goda kunskaper i svenska och engelska.
Varför Nova
Du får vara med på en fantastisk resa där vi förhoppningsvis kan bygga Europas största och bästa bolag inom mental health, där vi hjälper våra kunder på riktigt.
Ansökningsprocess
Ansökan: Fyll i dina kontaktuppgifter och ladda upp ditt CV och skriv en kort presentation av dig själv.
Tester: Om din profil matchar det vi söker kommer du som nästa steg att få genomföra två psykometriska tester som tar cirka 20-30 minuter. Testerna används som ett komplement i processen för att säkerställa en objektiv och rättvis bedömning.
Intervju: Om du går vidare i processen kommer vi att bjuda in dig till en eller flera intervjuer via video, där du får möjlighet att lära känna oss och ställa frågor om tjänsten. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-26
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7284622-1865747". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Nova Psykiatri Sverige AB
(org.nr 559361-8332), https://novapsykiatrisverigeab.teamtailor.com
Sankt Eriksgatan 48 (visa karta
)
112 34 STOCKHOLM Arbetsplats
Nova Psykiatri
9768112