Handling Agent till Grafair Jet Center Arlanda
2026-03-26
SNABBFAKTA
Omfattning: 37,16h/veckan, skiftgång Ort: Arlanda Startdatum: Snarast, enligt överenskommelse Anställningsform: Tillsvidareanställning med sex månaders inledande provanställning
DIN FRAMTIDA ARBETSPLATS
Gillar du känslan av att befinna dig på en flygplats? Att känna den internationella pulsen och se när en Gulfstream 650 snabbt stiger mot skyn för en nonstop flight till Los Angeles? Gillar du service av absolut högst tänkbara klass? I så fall har vi det perfekta jobbet för dig!
Grafair Jet Center är en av världens mest uppskattade affärsflygterminaler, där dom erbjuder en servicenivå av absolut högsta internationella standard. Grafair hanterar merparten av alla affärs- & privatflyg som besöker Stockholm. Du blir en del av ett litet och familjärt företag med härlig sammanhållning. Nu söker vi efter en ny kollega till Grafairs markserviceteam på Arlanda.
Tjänsten utförs på säkerhetskontrollerat område vilket kräver ett utdrag ur belastningsregistret samt intyg på arbete eller studier från de senaste fem åren.
DIN ROLL
I rollen som Handling Agent på Grafair Jet Center kommer du att koordinera all markservice för gästande affärs- och privatflyg, ta hand om passagerare och besättningar samt sköta receptionen. Denna roll är perfekt för dig som har tidigare serviceerfarenhet inom exempelvis hotell-, rese- eller flygbranschen och söker en ny utmaning!Publiceringsdatum2026-03-26Dina arbetsuppgifter
Välkomna och ge bästa tänkbara service till gästande passagerare och besättningar. Allt från att servera kaffe eller champagne till att tvätta ett flygplans linnedukar eller ta hand om disk.
Sedvanliga receptionssysslor såsom att svara i telefon, e-posthantering, paketleveranser med mera.
Övriga uppgifter relaterade till affärsflyg, exempelvis hotellbokningar, cateringbeställningar, bokning av taxi eller limousine, kvitto- & kassahantering, slotansökningar och mycket annat ad hoc.
VEM ÄR DU?
Du har en naturlig fallenhet för service och en positiv inställning. Du är villig att hugga i där det behövs och har förmågan att arbeta med många uppgifter samtidigt samt är snabb i tanken. Vidare är du van vid att arbeta strukturerat och att prioritera, samt har en god förmåga att läsa av situationer. Som person är du ansvarstagande, flexibel, lösningsorienterad, noggrann och kommunikativ. Du har även en hög integritet.
Du som söker uppfyller nedan krav:
Har tidigare serviceerfarenhet. Gärna från receptionsarbete eller hotell-, rese- eller flygbranschen.
Har god datorvana och enkelt kan sätta dig in i nya system.
Har mycket goda kunskaper i svenska och engelska i både tal och skrift.
ÖVRIG INFORMATION
Den här rekryteringsprocessen hanteras av Inte Bara Post Bemanning och vår kunds önskemål är att alla samtal och mail kring tjänsten går till oss. Detta är en direktrekrytering och du kommer bli anställd direkt hos vår kund.
Sök tjänsten genom att klicka på Skicka ansökan. Vi går igenom urvalet löpande och annonsen kan stängas ner innan tjänsten är tillsatt om vi gått över till urvals- och intervjufasen.
I denna rekryteringsprocess utförs bakgrundskontroll och referenstagning.
Vi tar inte emot ansökningar via mail men har du specifika frågor kring tjänsten besvaras dessa på rekrytering@rpbemanning.se
. Skriv vilken tjänst det gäller i ditt mail och länka gärna till annonsen. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-09-22
