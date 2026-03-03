Handledare/Jobbcoach, timanställning Stockholm
Job By Instep AB / Personaltjänstemannajobb / Stockholm Visa alla personaltjänstemannajobb i Stockholm
2026-03-03
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Job By Instep AB i Stockholm
, Huddinge
, Värmdö
, Södertälje
, Uppsala
eller i hela Sverige
Vill du arbeta med människor och bidra till att fler når arbete eller studier?
Job by Instep växer och söker nu timanställda handledare/coacher till våra kontor i Stockholm. Rollen passar dig som studerar, vill kombinera med annan tjänst, trivs med deltidsarbete eller vill arbeta upp mot en större omfattning över tid.
Hos oss arbetar du nära deltagare med fokus på progression, struktur och verkliga resultat. Vi söker dig som är trygg i mötet med människor, arbetar professionellt och vill vara en del av en verksamhet där kvalitet och deltagarnytta står i centrum. Vi ser gärna till att du är resultatorienterad, gillar utmaningar och ser kontakten med arbetsgivarna som en viktigt del i sin var
Arbetsuppgifter
• Genomföra individuella vägledande samtal
• Hålla i gruppaktiviteter
• Stötta deltagare mot arbete eller studier
• Matcha mot arbetsgivare och utbildning
• Dokumentera i våra verksamhetssystem
• Samverka med kollegor och externa aktörer
Vi söker dig som
Uppfyller Arbetsförmedlingens kompetenskrav för handledare i Rusta och matcha 2 enligt något av alternativen nedan. Observera att detta är ett krav.
Alternativ 1
Du har en högskoleutbildning om lägst 180 högskolepoäng, 120 poäng enligt tidigare system. Du har minst två års arbetslivserfarenhet motsvarande heltid. Även deltid kan godkännas om den sammanräknade arbetstiden motsvarar heltid under två år.
Alternativ 2
Du har minst ett års heltidsstudier på eftergymnasial nivå med minst godkänt resultat, exempelvis högskola, yrkeshögskola eller annan eftergymnasial utbildning. Du har minst tre års arbetslivserfarenhet motsvarande heltid inom ett eller flera av följande områden, deltid kan godkännas om den sammanräknade arbetstiden motsvarar heltid under tre år:
• Arbetsledning med personalansvar
• Rekrytering
• Omställningsarbete för arbetssökande
• Studie och yrkesvägledning
• Handläggning i personalfrågor, ej enbart personaladministration
• Arbete med arbetslivs och arbetsmarknadsfrågor
• Arbete med social och grupppsykologi
• Karriärvägledning
För att trivas i rollen ser vi också att du är kommunikativ, strukturerad och har god administrativ förmåga. Du uttrycker dig väl i svenska i tal och skrift och är trygg i ett arbete där kvalitet och uppföljning är centralt. Det är meriterande om du talar fler språk än svenska och engelska.
Vi erbjuder
• En meningsfull roll i en växande organisation
• Flexibel timanställning
• Möjlighet att på sikt utöka omfattning
• Tydliga arbetssätt och stöd från erfarna kollegor
• En verksamhet med starkt kvalitetsfokus
Omfattning: Timanställning
Placering: Flera kontor i Stockholm
Start: Omgående eller enligt överenskommelse
Vid frågor mejla:kenan.ek@jobbyinstep.se
Urval sker löpande.
Öppen för alla
Vi fokuserar på din kompetens, inte dina övriga förutsättningar. Vi är öppna för att anpassa rollen eller arbetsplatsen efter dina behov. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-02 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivare Job By Instep AB
(org.nr 559283-0979)
Birger Jarlsgatan 39 (visa karta
)
111 45 STOCKHOLM Kontakt
Affärsområdeschef/Kvalitetschef
Kenan Ek kenan.ek@jobbyinstep.se 0790658103 Jobbnummer
9773918