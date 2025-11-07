Handläggare till statlig myndighet!
2025-11-07
Publiceringsdatum2025-11-07Om tjänsten
Vi söker nu en Handläggare till en statlig myndighet! Uppdraget handlar om att kartlägga och analysera olika modeller för vård- och stödsamordning och integrerade verksamheter, identifiera framgångsfaktorer och hinder för svensk implementering, beskriva hur sådana verksamheter kan organiseras för olika målgrupper och sammanhang, samt ta fram en evidensbaserad nationell manual för vård- och stödsamordning.
Uppdragsperiod och omfattning:
Tjänsten som Handläggare är ett konsultuppdrag på heltid med start omgående enligt överenskommelse och beräknas pågå upp till 6 månader.
Krav för tjänsten:
• Högskoleutbildning eller likvärdig utbildning inom aktuellt område och minst tre (3) års arbetslivserfarenhet från liknande arbete
• Goda kunskaper i MS Office eller likvärdigt
• Kunna kommunicera obehindrat på svenska och engelska, såväl i tal som i skrift.
För att vi ska ha möjlighet att ta dig vidare i processen behöver du tydligt redogjort i ditt CV att samtliga ovan krav är uppfyllda. Ange vilket/vilka uppdrag som påvisar efterfrågad erfarenhet. Tidsperiod ska anges i år och månad ÅÅ-MM.
Meriterande för tjänsten:
• Erfarenhet från verksamhets- och organisationsutveckling med kompetens inom psykisk ohälsa.
För att säkerställa en kompetensbaserad rekrytering använder vi oss i denna process av arbetspsykologiska tester. Vi kommer att lägga stor vikt vid personlig lämplighet. Urval sker löpande och sista ansökningsdag är 2025-11-14.
