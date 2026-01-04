Hamnvärd
2026-01-04
I Stockholms skärgård bara en timme från centrala Stockholm med goda kommunikationer ligger ön Grinda och Grinda Wärdshus AB. Grinda Wärdshus AB är en koncern som är består av flera olika verksamheter, såsom restauranger, hotell, stugby, utwärdshus med logi, gästhamn, bensinmack och lanthandel. Och en av de mest besökta och uppskattade öarna i skärgården
Är du en serviceperson och sugen på att träffa nya människor, jobba i ett högt tempo, du förstår, gillar och är flexibel med vad god service är och vill ha en rolig och spännande sommar i en underbar miljö ute i skärgården? Då är Grinda rätt plats för dig. Grinda Gästhamn och Grinda Macken söker nu hamnvärdar för sommaren! Är du service minded, ansvarstagande, självgående och har öga för vad som behöver göras ja då är du rätt man eller kvinna för jobbet som hamnvärd. Du jobbar utomhus maj - augusti, tar emot båtar och förtöjer, du får jobba på macken, du tar betalt av hamngäster, tömmer sopor, sköter om naturen runt om i hamnen tex klipper gräs och ser till att det inte är skräpigt, och hjälper till att lösa alla problem som kan uppstå i en hamn. Du jobbar även i hamnkontoret där vi har vårt aktivitetscenter. Du hyr ut bl a kajaker och SUP brädor. Du jobbar både själv vilket kräver att du är självgående och ansvarstagande men även i grupp med många medarbetare och när det är många gäster i hamnen.
Båt/sjövana, minst förarintyg och arbetslivserfarenhet är ett krav. Har du dykcertifikat och fler behörigheter på sjön är det helt ett klart +
Boende finns på ön om du inte har egen båt att transportera dig med fram o tillbaka.
Sista dag att ansöka är 2026-04-01
Arbetsgivare Grinda Wärdshus AB
