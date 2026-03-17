Hälsointresserad Junior Business Controller
Är du en noggrann, självgående och lösningsorienterad do:er med ett starkt driv att skapa ordning, struktur och kontroll? Vill du arbeta i ett entreprenöriellt bolag med högt tempo, stark tillväxt och ett team som brinner för att förbättra människors livskvalitet?
Gaudii är en snabbväxande klinikkedja med snart fem kliniker i Stockholm, Uppsala, Umeå och Sundsvall. Vi har höga ambitioner och siktar på att bli ledande inom vår nisch i hela Sverige.
Nu söker vi en hälsointresserad Business Controller som vill förvalta och vidareutveckla den ekonomiska struktur vi byggt upp, och samtidigt ta ansvar för nästa tillväxtfas.
Om rollen Du ansvarar för att ekonomi och data och fokuserar på noggrannhet, transparens och framförhållning. I dagsläget har vi ett team på 12 personer men vi växer snabbt, så vi söker dig som gillar ordning och reda men som också har skinn på näsan och är redo att ställa upp där organisationen behöver dig.Publiceringsdatum2026-03-17Dina arbetsuppgifter
Budget- och säljuppföljning samt rapporter till VD och styrelse
Löpande bokföring och månadsavstämningar (i samarbete med byrå)
Momsredovisning och årsbokslut (i samarbete med byrå)
Lönehantering (i samarbete med byrå)
Attestering av leverantörsbetalningar och utläggshantering
Finansiell struktur, juridik och processutveckling
Vi söker dig som:
Brinner för siffror, struktur och att ha full koll på detaljer
Är en do:er med förmåga att arbeta självständigt
Är noggrann proaktiv och har ett öga för förbättringar
Är lösningsorienterad och trivs i ett bolag med högt tempo och ständig utveckling
Har ett genuint intresse för ekonomi, tillväxt och att bygga stabila processer
Har en akademisk utbildning inom ekonomi
Det är meriterande om du:
Har arbetat i snabbväxande bolag och/eller bolag i tidig fas
Har erfarenhet av att ansvara för både redovisning och löner
Har arbetat nära ledning eller VD och trivs med ett brett ansvar
Känner dig väldigt trygg i Fortnox och i Excel
Har intresse för hälsa, entreprenörskap och att göra skillnad på riktigt
Vad vi erbjuder:
En dynamisk arbetsmiljö med möjlighet att växa och utvecklas.
Entreprenöriell kultur och ett inspirerande team.
Möjlighet att göra skillnad för män och kvinnors hälsa och livskvalitet - på riktigt
En företagskultur som präglas av samarbete, pepp och engagemang.
Anställningsform: Heltidsanställning med inledande provanställning på 6 månader Plats: Stockholm Startdatum: Så fort som möjligt eller enligt överenskommelse
Ansökan Känns det som att vi beskriver dig? Skicka in ditt CV och en kort presentation till varför du passar för jobbet. Vi ser fram emot din ansökan och intervjuer sker löpande.
Öppen för alla
Vi fokuserar på din kompetens, inte dina övriga förutsättningar. Vi är öppna för att anpassa rollen eller arbetsplatsen efter dina behov. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-09-13
Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Gaudii AB
(org.nr 559456-9450), https://gaudii.teamtailor.com
Valhallavägen 145 (visa karta
)
115 31 STOCKHOLM Arbetsplats
Gaudii
