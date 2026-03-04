Gruppträningsinstruktör Spinning
2026-03-04
, Boden
, Piteå
, Kalix
, Älvsbyn
, Gävle
, Sandviken
, Mora
, Falun
Vi söker gruppträningsinstruktörer till vår anläggning: Actic Luleå Pontusbadet
Vi söker dig som är eller vill bli instruktör inom koncepten: Spinning
Skicka in en ansökan redan idag och få möjligheten att vara med på vår resa mot ett friskare samhälle genom träning.
Vi erbjuder utbildning mot att du kan instruera en fast klass i veckan.
Gruppträningsinstruktör
I rollen som gruppträningsinstruktör hos oss på Actic är du en viktig del av våra medlemmars träningsupplevelse. Vi söker dig som vill vara med och inspirera och motivera våra medlemmar till rolig träning. Arbetet innebär att förbereda och genomföra gruppträningspass i olika koncept som vi på Actic erbjuder.
För att lyckas i rollen har du
Tränat gruppträning regelbundet under minst 1 år
Lätt för att prata inför grupp och ge instruktioner
Du gillar att inspirera och motivera människor runt dig
Du drivs av träning och hälsa och tycker om att stå i centrum
I rollen kommer du att:
Instruera minst 1 fast klass i veckan, antingen morgon, dag, kväll eller helg
Ge fantastisk service till våra medlemmar, oavsett när du möter dem på anläggningen
Förmedla Actics produkter/klasser enligt våra riktlinjer på ett inspirerande och motiverande sätt Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-31
Arbetsgivare Actic Sverige AB
(org.nr 556494-3388), https://career.actic.se
Bastugatan 6 (visa karta
)
972 41 LULEÅ Arbetsplats
Actic Sverige Jobbnummer
9777967