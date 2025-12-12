Gruppledare inom VA
Med bred och mångsidig expertis inom samhällsbyggnadsområdet är Markera en självklar partner i arbetet med att utforma infrastruktur och förnya städer.
Vi arbetar nära våra kunder genom hela processen och har en varierad kundbas som omfattar kommuner, Trafikverket samt privata aktörer som fastighetsbolag, industrier och entreprenörer. Våra projekt kräver ofta kompetens från flera teknikområden och vi strävar alltid efter att uppfylla och överträffa kundernas förväntningar.
Om rollen
Som Gruppledare inom VA får du en roll där du både arbetar operativt i projekt och samtidigt leder VA gruppen framåt. Du blir en viktig motor i att utveckla både vår verksamhet och våra kundrelationer, samtidigt som du bidrar med din egen tekniska kompetens i uppdrag.
Här får du chansen att påverka, stärka vår tillväxt och spela en viktig roll i Markeras fortsatta utveckling.
Dina uppgifter
Samordna VA-gruppens arbete och planera beläggningen för att skapa balans och kontinuitet i projekten.
Ansvara för egna VA-uppdrag och ge tekniskt stöd till kollegor för att säkerställa framgångsrika projekt.
Bygga och underhålla långsiktiga kundrelationer, samt aktivt följa upp affärsmöjligheter och lämna anbud som stärker gruppens och företagets utveckling.
Bidra till utvecklingen av gruppens tillväxt och medverka vid rekryteringsarbete och introduktion av nya kollegor.
Delta som en engagerad medlem i Markeras ledningsgrupp och bidra till affärsutveckling och utveckling av verksamheten.
Säkerställa att gruppens arbete följer rådande kvalitets- och miljöledningssystem.
Vem är du?
Vi tror att du är en person som kombinerar teknisk erfarenhet med viljan att bygga något tillsammans med andra. Du är trygg i din kompetens inom VA-projektering och uppskattar en roll där du får vara både expert, samordnare och utvecklare.
Har du redan ett etablerat nätverk inom VA-området är det en stor fördel men viktigast är att du gillar att skapa relationer och vill bidra till vår verksamhets fortsatta tillväxt.
