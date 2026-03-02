Gruppledare för lokalvård inom förskolan
Stockholms kommun / Städarjobb / Stockholm Visa alla städarjobb i Stockholm
2026-03-02
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Stockholms kommun i Stockholm
, Solna
, Sundbyberg
, Järfälla
, Upplands Väsby
eller i hela Sverige
Stockholm - vår huvudstad med miljoner drömmar, förväntningar och ambitioner. Vi jobbar för alla som lever här idag och i framtiden. Nu söker vi dig som vill tänka stort, nytt och annorlunda med oss - för stockholmarna.
Skärholmens stadsdelsförvaltning är en av Stockholms stads 11 stadsdelsförvaltningar och omfattar stadsdelarna Bredäng, Sätra, Skärholmen och Vårberg. Här arbetar mer än 1000 medarbetare för våra 37.000 invånare. Vi erbjuder en kommunal verksamhet som vi är stolta över och vi har en fantastisk mångfald. Välkommen med ditt unika bidrag!
Vi söker nu en erfaren och kvalitetsmedveten gruppledare för lokalvård till vår förskoleverksamhet i Skärholmen.
Vi står inför en spännande förändring där vi tar över lokalvården i egen regi. Som gruppledare spelar du en viktig roll både i uppstartsfasen och i det dagliga operativa arbetet framöver där du är med och säkerställer rena, trygga och trivsamma förskolemiljöer.
Välkommen till oss
Som ett led i att ta över lokalvården i egen regi inom förskolan inför vi en gruppledarroll som får en central funktion, både i uppstartsfasen och i det fortsatta dagliga arbetet.
I Skärholmens stadsdelsförvaltning har vi totalt 18 kommunala förskolor och 3 öppna förskolor. Våra förskolor ligger i ett mångkulturellt område med hyreshus, radhus och villor och majoriteten av våra barn är flerspråkiga. Kommunikationsmöjligheterna är goda och förskolorna är omgivna av natursköna miljöer såsom Mälaren, skogspartier, parker, bollplaner och lekplatser.
Du kommer att arbeta i en verksamhet som alltid sätter barnet i centrum. Vi ger varje barn löftet att bidra till de verktyg som de behöver för att utvecklas och leva i en ständigt föränderlig värld. Vi söker dig som drivs av och vill vara med att säkerställa en trygg, hygienisk och ren miljö för våra barn varje dag.
Vi erbjuder
Hos oss erbjuds du en viktig roll där du får vara med och bygga upp lokalvården tillsammans med enhetschef. Du får ett stort eget ansvar och goda möjligheter att påverka verksamhetens utveckling och arbetssätt.
I rollen som gruppledare inom lokalvård inom förskolan arbetar du i en verksamhet där barnets bästa alltid står i centrum. Du säkerställer en trygg, hygienisk och välstädad miljö för våra barn varje dag.
Vi erbjuder subventionerad friskvård. Gym och simhall finns nära arbetsplatsen och årskort till stadens simhallar kan köpas till ett mycket förmånligt pris.
Läs gärna om våra förmåner inom Stockholms stad.
Din roll
Som gruppledare inom lokalvård har du en central och operativ roll med ansvar för att planera, arbetsleda och följa upp det dagliga städarbetet inom förskoleverksamheten. Du är ett nära stöd till enhetschef, säkerställer hög och jämn städkvalitet samt driver ett kontinuerligt förbättrings- och utvecklingsarbete. Genom ett närvarande ledarskap skapar du struktur, tydligt informationsflöde och bidrar till en god arbetsmiljö.
Uppdraget omfattar samtliga förskolor inom Skärholmens stadsdelsförvaltning och du har arbetsledaransvar för cirka 11 lokalvårdare. I uppstartsfasen av lokalvård i egen regi har du en viktig roll i planering, uppbyggnad och rekrytering tillsammans med enhetschef. I rollen ingår också att planera och vid behov genomföra utbildningsinsatser inom lokalvård.
I rollen ansvarar du för ledning och samordning av verksamheten, uppföljning, dokumentation och statistik, inköp av städmaterial samt schemaläggning och personalplanering. Du säkerställer att arbetet följer fastställda rutiner och metoder samt utvecklar dessa vid behov. Du planerar och leder möten, introducerar och handleder medarbetare, är första kontaktperson i det dagliga arbetet och gentemot externa aktörer och samarbetspartners. Du bidrar till en trygg och säker miljö för barnen och stödjer enhetschef i arbetsmiljö- och utvecklingsfrågor. Vid behov deltar du även operativt i städarbetet.
Din kompetens och erfarenhet
Vi söker dig som är en trygg, engagerad och tydlig ledare med gedigen erfarenhet av lokalvård och ett starkt kvalitetsfokus. Du har en mycket god förståelse för vad hög och jämn städkvalitet innebär och ser det som en självklarhet att upprätthålla den. Du trivs i en operativ roll där du får kombinera arbetsledning med praktiskt arbete och vara med och utveckla en verksamhet i uppbyggnad.Publiceringsdatum2026-03-02Kvalifikationer
Gymnasieutbildning
SRY (yrkesbevis inom städ)
Aktuell erfarenhet av arbetsledning, samordning eller annan ledande roll
Flerårig erfarenhet av lokalvård, gärna inom förskola, skola eller annan offentlig verksamhet
God kunskap om städmetoder, hygienkrav, material och maskiner
Erfarenhet av schemaläggning och personalplanering
Vana att arbeta med uppföljning, dokumentation, statistik
Erfarenhet av inköp och beställningar
God datorvana och förmåga att arbeta i digitala system
Mycket goda kunskaper i svenska, i tal och skrift
Det är meriterande om du har:
Erfarenhet av att starta upp eller utveckla verksamhet
Erfarenhet av att hålla utbildningar
Kunskap om arbetsmiljöarbete och systematiskt kvalitetsarbeteDina personliga egenskaper
För att lyckas i rollen är du strukturerad, ansvarstagande och lösningsorienterad. Du har ett tydligt och närvarande ledarskap som skapar engagemang och ett gott arbetsklimat i gruppen.
Du är kommunikativ och säkerställer ett fungerande informationsflöde mellan chef och medarbetare. Som person är du stabil, serviceinriktad och kvalitetsmedveten, med förmåga att kombinera helhetsperspektiv med det dagliga operativa arbetet.
Du trivs med att ta ansvar, fatta beslut och driva arbetet framåt. Rollen är operativ, vilket innebär att du vid behov deltar i det praktiska städarbetet.Övrig information
Vi gör urval löpande under ansökningstiden så vänta inte med din ansökan. Vi gör urval utifrån CV och ett antal urvalsfrågor som du besvarar i samband med att du söker tjänsten och tar därför inte in något personligt brev.
Tjänsten innefattar registerkontroll och sökande måste uppvisa utdrag från polisens belastningsregister innan anställning sker.
Välkommen med din ansökan!
Stockholms stad arbetar med kompetensbaserad rekrytering som syftar till att se till varje persons kompetens och därmed motverka diskriminering. Ersättning
Individuell lönesättning Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-16 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2026/1095". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Stockholms kommun
(org.nr 212000-0142) Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Skärholmens stadsdelsförvaltning, Förskola, Lokalvård Kontakt
Kim Lagerqvist, avdelningschef kim.lagerqvist@edu.stockholm.se 08-50828446 Jobbnummer
9772654