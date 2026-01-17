Grundskollärare NO åk 7-9
Landskrona kommun / Grundskollärarjobb / Landskrona Visa alla grundskollärarjobb i Landskrona
2026-01-17
, Svalöv
, Kävlinge
, Helsingborg
, Bjuv
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Landskrona kommun i Landskrona
Landskrona är på frammarsch på många plan. Nya områden med havsnära boende växer fram och allt fler företag väljer att etablera sig just här. Läget mitt i Öresundsregionen med närhet till bad och stad, natur och kultur lockar allt fler till inflyttning, etablering och besök.
I Landskrona stad med drygt 3300 medarbetare arbetar vi efter vår värdegrund BRA, där B står för bemötande, R för resultat och A för ansvar. Vår värdegrund ska genomsyra all vår verksamhet och vi ska vara en arbetsplats där du känner arbetsglädje och stolthet. Här finns utrymme för dig med mod och handlingskraft och du får möjlighet att utvecklas.
Vill du vara med och påverka utvecklingen i en av Skånes mest spännande städer? Välkommen med din ansökan!Publiceringsdatum2026-01-17Arbetsuppgifter
Seminarieskolan är en av Landskrona stads största grundskolor i stadens centrala delar. På skolan möts dagligen ca 730 elever och 100 medarbetare för att tillsammans arbeta mot skolans målbild, att varje elev ska komma in på det gymnasieprogram som den önskar.
På Seminarieskolan arbetar vi i nära team inom årskursen vilket innebär att du behöver vara en lagspelare som ser vinsten i att arbeta tillsammans för varje elevs bästa. I ditt uppdrag planerar och undervisar du i fysik, kemi, biologi och teknik. På Seminarieskolan undervisar vi i block vilket innebär att du undervisar i 1-2 ämne i taget.
På så viss får både du och eleverna en god arbetmiljö och möjlighet att lyckas nå goda resultat.
Som lärare på Seminarieskolan förväntas du utvärdera din egen undervisning för god kunskapsutveckling, ha ett gott ledarskap i klassrummet samt delta i kvalitets- och utvecklingsarbete.
Du är väl förtrogen med våra styrdokument och besitter en god bedömarkompetens. Du har en hög motivation till att tillsammans med dina ämneskollegor bedriva ett utvecklingsarbete inom ämnet.Kvalifikationer
Vi söker dig med minst 3 års erfarenhet från undervisning inom något eller samtliga NO-ämnen. Du kan tydligt beskriva dina framgångar inom undervisningen och påvisa positiva resultat för eleverna.
Du har lärarlegitimation med behörighet inom NO-ämnena samt teknik.
ÖVRIGT
Arbetsgivarinformation: https://www.landskrona.se/jobbailandskronastad
För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen i Landskrona stad använder vi rekryteringsverktyget Visma Recruit. Därför ber vi dig att skicka in din ansökan via Visma Recruit genom att klicka på ansökningslänken i annonsen. En ansökan till Landskrona stad är en allmän handling och dina personuppgifter hanteras enligt GDPR.
Då vi inför denna rekrytering redan tagit ställning till de rekryteringskanaler vi önskar använda undanber vi oss att bli kontaktade för ytterligare erbjudanden om kompetensförmedling samt annonserings- och rekryteringshjälp.
Om du som sökande har skyddade personuppgifter skickar du in ansökan till HR-avdelningen via post eller lämnar in den i receptionen, ställd till HR-enheten där du också anger vilket referensnummer annonsen har. I din ansökan behöver du ange hur du vill bli kontaktad av rekryterande chef. Din ansökan kommer sekretessmarkeras och bevaras i två år även om du inte blir anställd hos oss. Därefter gallras handlingarna. Du kan läsa mer om hur vi behandlar dina personuppgifter på https://www.landskrona.se/kommun-och-politik/sa-behandlar-landskrona-stad-personuppgifter/. Ersättning
Månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-08 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C299699". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Landskrona kommun
(org.nr 212000-1140) Arbetsplats
Landskrona stad, Seminarieskolan Kontakt
Biträdande rektor åk 7-9
Sandra Kanaryd sandra.kanaryd@landskrona.se 0418474401 Jobbnummer
9690084