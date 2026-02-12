Grundlärare fritidshem till Dammfriskolan
2026-02-12
, Burlöv
, Lomma
, Staffanstorp
, Vellinge
eller i hela Sverige
Ref: 20260344 Publiceringsdatum2026-02-12Dina arbetsuppgifter
Nu söker vi på Dammfriskolan en grundlärare i fritidshem!
Du kommer tillhöra vårt arbetslag på fritids mot F-3 och blir en del av ett härligt gäng som strävar för varje elevs bästa skola!
På Dammfriskolan erbjuds du möjlighet till att vara en stark motor för vårt gemensamma utvecklingsarbetet med fokus på ett fritidshem som gör skillnad. Du leds av en chef som tror på varje medarbetarets drivkraft och att med rätt förutsättningar och starka team är allt möjligt.
Som grundlärare i fritidshem hos oss planerar och genomför du undervisningen samt bedömmer utifrån läroplan och styrdokument skapar vi tillsammans en trygg miljö i fritidshemmet som syftar till att stärka våra elever i såväl deras kunskapsutveckling som i deras personliga utveckling samtidigt som de får en meningsfull fritid. I fritidshemmet strävar vi också efter att främja allsidiga kontakter, social gemenskap och stärka grupprelationer. Under tiden våra elever går i skolan samverkar du med vår skolpersonal och det kan också bli aktuellt att du själv bedriver undervisning i ett eller flera ämnen under elevernas skolgång.
Tillsammans skapar vi en verksamhet som möter våra elever och vårdnadshavare på bästa sätt utifrån deras individuella behov!Kvalifikationer
Vi söker dig som är legitimerad lärare i fritidshem. Du är behörig i att undervisa i ytterligare ett ämne, gärna hemkunskap och i alla årskurser i grundskolan. Det är meriterande om du dessutom har arbetet i fritidhemmet tidigare.
Du har en god insikt och kunskap i skolans styrdokument och tillämpar dessa i ditt dagliga arbete. Vidare har du en god didaktisk och pedagogisk förmåga som gör att du självständigt kan leda och organisera ditt arbete för att skapa en studiero och en god lärmiljö, för våra elever, under hela dagen. Din undervisning är modern och utifrån evidensbaserad forskning utvecklar ditt arbete och med en god kännedom och vana arbetar du effektivt med relevanta digitala verktyg.
För att passa som grundlärare i fritidshem hos oss är det viktigt att du drivs av att utveckla fritidshemmet med fokus på meningsfull utevistelse samt att du trivs med att arbetar processinriktat
Om arbetsplatsen
Dammfriskolan är skolan med hela Malmö i samma klassrum. Skolan ligger med närhet till både staden, Pildammsparken och havet. På Dammfriskolan finns engagerade och kunniga kollegor som tycker det är roligt att utvecklas och arbeta tillsammans. Kollegorna är hjälpsamma och stöttar varandra i sitt arbete. Vi tycker att vårt arbete är stimulerande och omväxlande. Dammfriskolan har spetsutbildning i matematik. Vi har kontinuerlig kompetensutveckling där vi använder varandras eller andras kompetenser. Det här läsåret arbetar vi framförallt med att vidareutveckla språkutvecklande undervisning i alla ämnen. Skolans ledning vill att all personal och alla elever ges möjlighet till individuell utveckling som bidrar till att stärka både jaget och laget. Vill du tillhöra ett starkt gäng och ha roligt på jobbet, där utveckling är en av hörnstenarna, är Dammfriskolan arbetsplatsen för dig.
Grundskoleförvaltningen - stadens största förvaltning med ca 80 skolor, 6500 medarbetare och 36000 elever erbjuder en arbetsplats för alla. Här vill vi växa, utvecklas och utmanas i vårt lärande tillsammans - varje dag. Vi ser till att alla får en god arbetsmiljö och satsar på ledarskap. Tillsammans arbetar vi alla för varje elevs bästa skola!
Malmö stads verksamheter är organiserade i 14 förvaltningar. Vårt gemensamma uppdrag är att skapa välfärd och hållbar samhällsutveckling. Tillsammans med Malmöborna utvecklar vi en ännu bättre stad att bo, verka och vara i; olikheter, livserfarenheter och talanger gör Malmö till en smart stad i hjärtat av Europa. Världens kunskap finns här.
Läs om Malmö stad som arbetsgivare här malmo.se/jobb
Information om tjänsten
Anställningsform: Tillsvidare
Omfattning: Heltid
Antal tjänster: 1
Tillträde: Enligt överenskommelseÖvrig information
Observera att vi i Malmö stad tagit bort det personliga brevet från ansökningsprocessen och ersatt det med urvalsfrågor, detta för en mer inkluderande rekryteringsprocess och en effektiv kandidatupplevelse för dig som söker jobb hos oss. Dina svar blir en viktig del i vårt urvalsarbete.
Enligt skollagen krävs uppvisande av utdrag ur polisens belastningsregister vid anställning inom förskola, skola och skolbarnomsorg. Blankett för att beställa utdraget finns på: https://polisen.se/tjanster-tillstand/belastningsregistret/skola-eller-forskola/
Malmö stad strävar efter att medarbetarna ska representera den mångfald som finns i vår stad. Vi välkomnar därför sökande som kan bidra till att vi som arbetsgivare kan uppfylla Malmöbornas behov.
För att skicka in din ansökan, klicka på ansök nedan. Har du några frågor gällande tjänsten kontakta kontaktpersonerna i annonsen. Dina ansökningshandlingar är allmänna handlingar och hanteras enligt offentlighetsprincipen. Har du beslut om skyddade personuppgifter ber vi dig kontakta annonsens kontaktperson för alternativ sökväg. Ersättning
Kontakt
Sveriges Lärare
Maria Svensson maria.svensson6@malmo.se 0707541221 Jobbnummer
