Grisskötare

Vedums Gräs AB / Djuruppfödarjobb / Vara
2025-08-15


Har du en genuin passion för djur och ett hjärta som klappar lite extra mycket för grisar? Är du självgående, initiativtagande och har en stark arbetsmoral? Sök till rollen som grisskötare hos oss!
I rollen som grisskötare kommer du få ansvara för det dagliga arbetet i grisstallen. Vi tror på att skapa en ren och säker arbetsmiljö där du kan blomstra och känna stolthet över det arbete som du utför varje dag. Som grisskötare kommer du bland annat att få i uppgift att sköta:
Utfodring av grisarna
Tillsyn av grisarna
Mindre reparationsarbete

Som person söker vi dig som är engagerad, positiv och driven, samt fysisk stark och uthållig. Allra viktigast är din passion för djurvälfärd och din förståelse för att behandla djuren med omsorg och respekt. Det är också viktigt med ansvarstagande, noggrannhet och god kommunikation.

Publiceringsdatum
2025-08-15

Kvalifikationer
Vi söker dig som har:
B-körkort
Krav på goda kunskaper i svenska i tal och skrift

Erfarenhet inom branschen är meriterande.
Anställningen är heltid och inleds med en provanställning. Arbetstider är vardagar och var tredje helg. Lön och tillträde sker efter överenskommelse. Bostad finns.

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-30
E-post: stefan@vedumsgras.se

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Vedums Gräs AB (org.nr 556704-9209)
Vedum Stora Horshaga 1 (visa karta)
534 61  VEDUM

Körkort
För detta jobb krävs körkort.

Kontakt
Stefan Lundmark
stefan@vedumsgras.se
0706358913

Jobbnummer
9461236

